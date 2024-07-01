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TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
13:49
TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri
EURO 2024'te son 16 maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mücadeleler saat durumuna göre TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler bazı durumlarda şifre sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Peki, TRT 1 maç saatinde neden şifreli yayına geçiyor, EURO 2024 maçları nasıl şifresiz izlenir? İşte TRT 1 frekans bilgileri