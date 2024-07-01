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Haberler Yaşam TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:49

TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri

EURO 2024'te son 16 maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Mücadeleler saat durumuna göre TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler bazı durumlarda şifre sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Peki, TRT 1 maç saatinde neden şifreli yayına geçiyor, EURO 2024 maçları nasıl şifresiz izlenir? İşte TRT 1 frekans bilgileri

TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanmaya devam ediyor. Milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleniyor. Ancak bazı kişilerin televizyonlarında TRT 1 şifreli yayına geçiyor. Uluslararası futbol organizasyonlarında her ülkenin yayın hakkı sadece kendi ülkesini kapsıyor. Bu sebepten dolayı özel olarak paylaşılan frekans bilgilerinin uydu alıcısına yüklenmesi gerekiyor. Peki, TRT 1 frekans bilgileri neler? İşte detaylar;

TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri

Normal TRT1 yayını Dünya Kupası'nda olduğu gibi EURO 2024'te de şifreli yayına geçiyor. Avrupa Şampiyonası'nı şifresiz olarak takip etmek için TRT geçtiğimiz günlerde frekans bilgilerini paylaşmıştı.

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TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri

TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama ve frekans bilgileri şöyle: UEFA'nın uyguladığı "uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası" gereği dünyadaki tüm resmî yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor.

TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri

EURO 2024 karşılaşmalarını ülkemiz sınırları içerisinde; kesintisiz ve şifresiz izlemek için tek yapmanız gereken: uydu alıcılarının frekans bilgilerini güncellemek. İşte TRT 1 uydu frekans bilgileri…

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

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