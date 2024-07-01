TRT 1 neden şifreye giriyor, EURO 2024 maçları şifreli mi? TRT 1 frekans bilgileri

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanmaya devam ediyor. Milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleniyor. Ancak bazı kişilerin televizyonlarında TRT 1 şifreli yayına geçiyor. Uluslararası futbol organizasyonlarında her ülkenin yayın hakkı sadece kendi ülkesini kapsıyor. Bu sebepten dolayı özel olarak paylaşılan frekans bilgilerinin uydu alıcısına yüklenmesi gerekiyor. Peki, TRT 1 frekans bilgileri neler? İşte detaylar;