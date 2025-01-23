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Haberler Yaşam TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:17

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT'nin dijital platformu TABİİ üzerinden izlenebilecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bu maçları kaçırmak istemeyen taraftarlar ise TABİİ'nin canlı yayın ve üyelik koşulları hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TRT TABİİ platformu ücretli mi yoksa şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar ve nasıl üye olunur?

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları, önümüzdeki 3 sezon boyunca TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanacak. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Türk temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını izlemek isteyenler, TRT Tabii üyelik bilgilerini araştırıyor. Peki, TRT Tabii ücretli mi yoksa şifresiz mi? Tabii Spor üyeliği ne kadar, nasıl üye olunur? İşte, ayrıntılar...

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ?
TRT, önümüzdeki üç yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını ekranlara getirecek. Özellikle Türk takımlarının mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi maçları, TRT 1, TRT Spor ve TRT Tabii kanallarında şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Bu sayede futbolseverler, ek bir ücret ödemeden heyecan dolu maçları takip edebilecekler.

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TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT TABİİ NASIL VE NEREDEN ÜYE OLUNUR?
Tabii platformuna Ad-Soyad, e-posta, şifre, Cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri gün, ay ve yıl olarak girildikten sonra üye olunabiliyor. Tabii'ye üye olunduktan sonra Premium pakete geçerek maçları ve tüm içerikleri reklamsız bir şekilde izlenebiliyor. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla Tabii platformuna üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/register

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçları dışında tüm maçlar Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor. Tüm maçları izleyebilmek için Tabii Spor'a aylık 99,99 TL'ye üye olunduktan sonra tüm maçları hem TV'de hem tabletinizde hem de telefonunuzda izleyebiliyorsunuz.

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçları dışında tüm maçlar Tabii Spor ekranlarında canlı ayyılanıyor. Maçları kaçırmadan takip edebilmek için Tabii Spor'a aylık 99,99 TL'ye üye olunduktan sonra tüm maçları televizyon, tablet ev telefonlardan izlemek mümkün.

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