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TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:17
TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar, nereden ve nasıl üye olunur? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları
2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT'nin dijital platformu TABİİ üzerinden izlenebilecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bu maçları kaçırmak istemeyen taraftarlar ise TABİİ'nin canlı yayın ve üyelik koşulları hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TRT TABİİ platformu ücretli mi yoksa şifresiz mi? TABİİ spor üyeliği ne kadar ve nasıl üye olunur?