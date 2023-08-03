TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH’a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı

Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı

Üsteğmen Gökçen Fırat henüz 27 yaşında. Küçüklüğünden beri yapmayı düşlediği işi yapıyor. Yeni hedefi Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak....

Gökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı...

27 yaşında hem donanmaya bir ilk yaşattı hem de kendi adına bir ilki başardı. Tuzla Deniz Harp Okulu'nda görev yapıyor. 28 metrelik gemisinde iki astsubay ve yedi ere komuta ediyor. Ama onunla konuşmak öyle kolay olmuyor! Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığımız yazılı başvurunun ardından 'Röportaj talebiniz uygun bulunmuştur' kaşeli bir yazı bekledik önce. Sonra soracağımız sorular istendi. Ve iki aylık bir bekleme süresinin sonunda Tuzla Deniz Harp Okulu'na adım atabildik. Üniformasının içinde sert bir komutan beklerken, yüzü gülen, cıvıl cıvıl bir kadın geçiyor karşıma. Daha çok bir kız çocuğu gibi. Masmavi gözleri var; gururlu ve kendinden emin bakıyor. Peki bir kadın neden asker olmak ister? Öğreniyorum ki her şeyin sebebi üniforma aşkı. Üsteğmen Gökçen Fırat, küçüklüğünden beri askeri doktor olmak istemiş, bunu da GATA'da yapmayı planlamış. "Bir tek bayan öğrenci alan okul GATA'ydı. Üniversite sınavına girdim. Sonra bir gün Deniz Harp Okulu'nun tanıtım broşürleri geldi. Mülakat sınavına girdim, kazandım. Çapa Tıp Fakültesi'ni de kazanmıştım ama burayı tercih ettim" diyor.