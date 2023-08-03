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Haberler Yaşam TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH'a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı
Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 18:56

TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH'a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa kadın general ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, 2004 yılında SABAH'a verdiği röportajda, hayat hikayesiyle birlikte hayallerini anlatırken, Deniz Harp Okulu'na girmeden önce ÇAPA Tıp Fakültesi'ni kazandığını belirtiyor ve, "Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı" sözleriyle amacının farklı olmak olduğunu kaydediyor.

TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH’a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat YAŞ kararları çerçevesinde amiralliğe terfi etti.

TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH’a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı

YAŞ kararları sonrası amiralliğe terfi eden Gökçen Fırat ise 2004 yılında SABAH'a verdiği röportajda hayallerini ve hayat hikayesini anlatıyor...

iŞTE 2004 YILINDAKi DiKKAT ÇEKEN O RÖPORTAJ:

'Donanmada ilk kadın komutan'

Gökçen Fırat Türkiye'nin ilk kadın savaş gemisi komutanı. 28 metrelik gemisinde astsubay ve erlere komuta ediyor ve Deniz Harp Okulu öğrencilerini donanmaya hazırlıyor.

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TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH’a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı

Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı

Üsteğmen Gökçen Fırat henüz 27 yaşında. Küçüklüğünden beri yapmayı düşlediği işi yapıyor. Yeni hedefi Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak....

Gökçen Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı...

27 yaşında hem donanmaya bir ilk yaşattı hem de kendi adına bir ilki başardı. Tuzla Deniz Harp Okulu'nda görev yapıyor. 28 metrelik gemisinde iki astsubay ve yedi ere komuta ediyor. Ama onunla konuşmak öyle kolay olmuyor! Genelkurmay Başkanlığı'na yaptığımız yazılı başvurunun ardından 'Röportaj talebiniz uygun bulunmuştur' kaşeli bir yazı bekledik önce. Sonra soracağımız sorular istendi. Ve iki aylık bir bekleme süresinin sonunda Tuzla Deniz Harp Okulu'na adım atabildik. Üniformasının içinde sert bir komutan beklerken, yüzü gülen, cıvıl cıvıl bir kadın geçiyor karşıma. Daha çok bir kız çocuğu gibi. Masmavi gözleri var; gururlu ve kendinden emin bakıyor. Peki bir kadın neden asker olmak ister? Öğreniyorum ki her şeyin sebebi üniforma aşkı. Üsteğmen Gökçen Fırat, küçüklüğünden beri askeri doktor olmak istemiş, bunu da GATA'da yapmayı planlamış. "Bir tek bayan öğrenci alan okul GATA'ydı. Üniversite sınavına girdim. Sonra bir gün Deniz Harp Okulu'nun tanıtım broşürleri geldi. Mülakat sınavına girdim, kazandım. Çapa Tıp Fakültesi'ni de kazanmıştım ama burayı tercih ettim" diyor.

TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH’a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı

Amacım Farklı Olmaktı

Neden doktor olmayı istemediniz?

Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı.

TSK’nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH’a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı

Farklı olmak, ilki başarmak mı istediniz yani?

Evet. Benim için amaç farklı olmak ve subay olmaktı.

Bu üniforma aşkı nereden kaynaklanıyor peki?

Subay olmanın Türkiye'de çok saygın bir yeri var, çok güzel bir meslek. Kadınlar için de çok yeni bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde 30 Ağustos törenlerini hiç kaçırmazdım, bana hep çok çekici gelirdi. GATA'daki bayan öğrencileri okurdum gazetelerden. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi.

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