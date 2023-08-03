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TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH'a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı
Giriş Tarihi: 03.08.2023 18:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
18:56
TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat oldu! Hikayesini ve hayallerini SABAH'a anlatmıştı: Amacım farklı olmaktı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa kadın general ataması gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, 2004 yılında SABAH'a verdiği röportajda, hayat hikayesiyle birlikte hayallerini anlatırken, Deniz Harp Okulu'na girmeden önce ÇAPA Tıp Fakültesi'ni kazandığını belirtiyor ve, "Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı" sözleriyle amacının farklı olmak olduğunu kaydediyor.