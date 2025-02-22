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Haberler Yaşam TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş
Giriş Tarihi: 22.02.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:33

TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

Kocaeli'nde, metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık 5 gündür sürüyor. Yanan gazın türünün tespiti için çalışmaların devam ettiği ve alınan numunelerin incelendiği bildirildi. AFAD ve yetkili ekipler de ateşin başında bekliyor

TÜBİTAK’tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık 5 gündür sürüyor. Yanan gazın türünün tespiti için çalışmaların sürdüğü, numunelerin incelendiği bildirildi.

TÜBİTAK’tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. Ekipler bölgede önlem alırken, yangın yaklaşık 5 gündür sürüyor.

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TÜBİTAK’tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

TÜBİTAK’tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

NUMUNELER İNCELENİYOR

Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

TÜBİTAK’tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

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