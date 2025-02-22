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TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş
Giriş Tarihi: 22.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
12:33
TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş
Kocaeli'nde, metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, yaklaşık 5 gündür sürüyor. Yanan gazın türünün tespiti için çalışmaların devam ettiği ve alınan numunelerin incelendiği bildirildi. AFAD ve yetkili ekipler de ateşin başında bekliyor