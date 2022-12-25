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Haberler Yaşam Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 00:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 00:20

Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte sağlık durumu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programın bu akşamki konukları arasında arabesk müzik sanatçısı Tüdanya yer alıyor. 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısını seslendirmesi ile adını geniş kitlelere duyuran Tüdanya'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tüdanya hastalığı nedir, sesini neden kaybetti? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya ile ilgili bilgiler.

Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte sağlık durumu!

Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Her bölümde ünlü isimleri ağırlayan programın bu akşamki konukları arasında arabesk müziğinin güçlü seslerinden Tüdanya yer alıyor. ıllar sonra ilk kez sevenleriyle buluşan Tüdanya'nın hayatı ve sağlık durumu pek çok kişi tarafından merak ediyor. Peki, Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya'nın hayatı ve şarkıları!

Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte sağlık durumu!

TÜDANYA KİMDİR?

Arabesk şarkıcısı ve sinema oyuncusu Tüdanya, 1961 yılında İzmir iline bağlı Bergama'da yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Gerçek adı ise Hatice Döngü olan Tüdanya, ilkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bıraktı. Küçük yaşta 10 yıl süren bir evlilik yaptı ve 2 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra şarkıcılığa başladı.

Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır.

Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

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Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte sağlık durumu!

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır.Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirir. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınır.

Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte sağlık durumu!

TÜDANYA HASTALIĞI NE, SESİNİ NEDEN KAYBETTİ?

2020 yılında kalp krizi geçiren ve 2021 yılında gırtlak kanserine yakalanan Tüdanya sesini kaybetmeden önce son konserini 2018 yılında İstanbul Cahide'de vermiştir.

37. İstanbul Film Festivali'nin Arabesk sinema filminin 30. Yılı dolayısıyla organize ettiği gecede Gülden Karaböcek, Ayta Sözeri ve Demet Evgar ile birlikte sahne alan Tüdanya 'Seni Sevmeyen Ölsün' ve 'Huzurum Kalmadı' adlı şarkıları seslendirdi.

Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra sıkıntılı günler yaşayan Tüdanya'nın yardımına Şubat 2022 de sanatçı Haluk Levent koştu.

AHBAP Derneği kurucusu Levent; "Çok, çok zor durumda. Kanser bir yandan evsizlik bir yandan. Haydi biz başarırız arkadaşlar!" diyerek sanatçı için yardım kampanyası başlattı.

Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya hastalığı ne, sesini neden kaybetti? İşte sağlık durumu!

TÜDANYA ŞARKILARI

(1983) Sıra Sıra Dağlar

(1986) Azap

(1986) Seni Sevmeyen Ölsün

(1987) Sen Bir Ömürsün

(1988) Sen Yaşa

(1989) Adın Sevgilim Olsun

(1991) Dön

(1993) Beklenen Tüdanya

(1994) Söyle Güzel İsmin Ne

(1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

(1999) Canım Sağolsun

(2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)

(2022) Aman Doktor

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