Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programın bu akşamki konukları arasında arabesk müzik sanatçısı Tüdanya yer alıyor. 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısını seslendirmesi ile adını geniş kitlelere duyuran Tüdanya'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tüdanya hastalığı nedir, sesini neden kaybetti? İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Tüdanya ile ilgili bilgiler.