Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye'nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:37

TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye'nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...

Türkiye'nin en zengin ili, çeşitli faktörler göz önüne alınarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, il düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı. Kişi başına düşen GSYH'de İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sırada yer alamadı. İşte Türkiye'nin en zengin o ili...

TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...

TÜİK, Türkiye'nin en zengin illeri listesinin güncel verilini paylaştı. "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2023" adlı raporda ülkemizin en zengin illeri tek tek sıralandı. Çeşitli ekonomik ne nüfus faktörlerinin göz önüne alınarak hazırlandığı listenin ilk sırasında Ankara, İzmir ve İstanbul bulunmuyor. İşte Türkiye'nin en zengini seçilen o ilimiz...

TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81-VAN

108.21

TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...

80-AĞRI

110.553

TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...

79- ŞANLIURFA

116.767

SON DAKİKA