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TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye'nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
18:37
TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye'nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...
Türkiye'nin en zengin ili, çeşitli faktörler göz önüne alınarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, il düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı. Kişi başına düşen GSYH'de İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sırada yer alamadı. İşte Türkiye'nin en zengin o ili...