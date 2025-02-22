TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir değil...

TÜİK, Türkiye'nin en zengin illeri listesinin güncel verilini paylaştı. "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2023" adlı raporda ülkemizin en zengin illeri tek tek sıralandı. Çeşitli ekonomik ne nüfus faktörlerinin göz önüne alınarak hazırlandığı listenin ilk sırasında Ankara, İzmir ve İstanbul bulunmuyor. İşte Türkiye'nin en zengini seçilen o ilimiz...