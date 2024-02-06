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Haberler Yaşam TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 12:01

TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu

"Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonların merak ettiği soru; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerle yanıt buldu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. Peki il il Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? İşte haberin detayları...

TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Peki Türkiye'nin il il 2023 nüfusu kaç? İşte haberin detayları...

TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN 2023 NÜFUSU

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

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TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu

Adana 2 270 298

TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu

Adıyaman 604 978

TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu

Afyonkarahisar 751 344

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