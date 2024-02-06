Haberler
Yaşam
TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
12:01
TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu
"Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonların merak ettiği soru; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerle yanıt buldu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. Peki il il Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? İşte haberin detayları...