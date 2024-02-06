TÜİK verileri paylaştı! İşte il il Türkiye’nin 2023 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Peki Türkiye'nin il il 2023 nüfusu kaç? İşte haberin detayları...