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  • TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

'ten gelen son bilgilere göre belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Hangi ilçeler il olabilir? 'de yıllardan beri merak edilen hangi ilçelerin il olmaya yakın olduğu sorusu cevabını buldu. 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa sahip ilçelerimiz var. Vatandaşlarımız da sık sık bunu merak ediyor. İlçemiz il olabilir mi? sorusunu soruyor. Peki gerçekten il olmak için gerekli şartlara en uygun ilçeler hangileri? İşte verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 18:28
TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

İşte vatandaşların merak ettiği o sorunun cevabı! Önemli kriterler esas alındığında il olmaya yakın 25 ilçebakın hangileri!

TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

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TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

TÜİK'ten gelen son bilgilere göre il olmaya aday ilçeler belli oldu! İşte il olmaya en yakın ilçeler

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

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