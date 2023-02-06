Haberler Yaşam Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:49

Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi?

Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışları, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına pek çok ilimizde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Bugün için ise vatandaşlar, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli'de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi? İşte detaylar;