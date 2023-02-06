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Haberler Yaşam Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:49

Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi?

Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışları, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına pek çok ilimizde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Bugün için ise vatandaşlar, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli'de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi? İşte detaylar;

Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi?

Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Öte yandan gözler Tunceli, Bingöl ve Elazığ Valiliklerinden gelecek açıklamaya çevriliyor. Peki, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli'de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi? İşte detaylar;

Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi?

TUNCELİ'DEN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de 6 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi. Yarın için tatil olup olmayacağına ilişkin açıklama ise henüz gelmedi.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

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Tunceli, Elazığ ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi?

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği'nden daha önce yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi ve 7 Şubat Salı günü eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verildiği belirtilmişti.

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