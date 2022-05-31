Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yukarı Fırat bölümünde bulunan Tunceli, Doğu Anadolu Bölgesinin en köklü geçmişe sahip illerinden biridir. Dağlarla çevrili olan bu il, Munzur Dağları ve Bingöl Dağlarına ev sahipliği yapar. Karasu Irmağı ve Keban Baraj Gölü bölgenin önemli su yataklarıdır. Tunceli piknik alanları, birçok kişinin haberdar bile olmadığı doğal güzellikleri barındırır. Seyahat etmek, kamp kurmak, piknik yapmak ve trekking (doğa yürüyüşü) için uygun bölgelerdir. Tunceli piknik yerleri ile ilgili merak edilenler ve Tunceli mesire alanları hakkında ayrıntılar yazımızda…