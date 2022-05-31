Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Tunceli'nin Ünlü Piknik Yerleri Hangileridir?

Çan çiçeği ve Munzur Düğün çiçeği gibi birbirinden güzel çiçeklere sahip Munzur Vadisi Milli Parkı ve Tunceli'deki diğer mesire alanları şunlardır:

1.Munzur Gözeleri

Tunceli'nin Ovacık ilçesi yakınlarındaki Munzur Gözeleri, 40 ayrı su kaynağından oluşur. Yerli halkın kutsal kabul ettiği bu gözeler, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrar. Vakit geçirmek ve piknik yapmak için ideal bir alandır. Munzur Gözelerinin oldukça ilginç bir hikayesi vardır. Halk arasında yaygın olan bir inanca göre bu gözeler, 'Munzur' adındaki çobanın kovasındaki sütün dökülmesinden ortaya çıkmıştır.

2.Munzur Vadisi Milli Parkı

Bünyesinde bulunan akarsular, gözeler ve bitki örtüsü ile muhteşem bir doğaya sahiptir. Kendine özgü hayvan çeşitliliği bulunan yörede özellikle, alabalık ve dağ keçisi türleri bulunur. Şelaleleri ile adeta seyir keyfi sunar. Doğada vakit geçirmeyi sevenler için Munzur Vadisi Milli Parkı ideal bir mesire alanıdır.