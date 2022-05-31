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Haberler Yaşam Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:45

Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yukarı Fırat bölümünde bulunan Tunceli, Doğu Anadolu Bölgesinin en köklü geçmişe sahip illerinden biridir. Dağlarla çevrili olan bu il, Munzur Dağları ve Bingöl Dağlarına ev sahipliği yapar. Karasu Irmağı ve Keban Baraj Gölü bölgenin önemli su yataklarıdır. Tunceli piknik alanları, birçok kişinin haberdar bile olmadığı doğal güzellikleri barındırır. Seyahat etmek, kamp kurmak, piknik yapmak ve trekking (doğa yürüyüşü) için uygun bölgelerdir. Tunceli piknik yerleri ile ilgili merak edilenler ve Tunceli mesire alanları hakkında ayrıntılar yazımızda…

Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Tunceli piknik alanları açısından çok fazla seçeneğe sahip illerdendir. Meşhur Munzur Vadisi Milli Parkı bunların başında gelir. 42.000 hektarlık genişliği ile Türkiye'deki en geniş milli parklardan biridir. Zengin bitki örtüsü ve doğal su kaynakları ile harika bir mesire alanıdır. Munzur Vadisi'nin yanı sıra, Tunceli Kent Ormanları ve Örenönü Tabiat Parkı gibi pek çok piknik alanı vardır. Tunceli piknik yerleri, özellikle yaz aylarında yerli halk tarafından rağbet görür. Serinlemek ve piknik yapmak isteyenler, akarsu ve göllerin çevresinde toplanır. Bu haliyle, Akdeniz sahillerini anımsatır. Tunceli mesire alanları nerelerdir diye merak edenler için işte cevabı…

Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Tunceli'nin Ünlü Piknik Yerleri Hangileridir?

Çan çiçeği ve Munzur Düğün çiçeği gibi birbirinden güzel çiçeklere sahip Munzur Vadisi Milli Parkı ve Tunceli'deki diğer mesire alanları şunlardır:

1.Munzur Gözeleri

Tunceli'nin Ovacık ilçesi yakınlarındaki Munzur Gözeleri, 40 ayrı su kaynağından oluşur. Yerli halkın kutsal kabul ettiği bu gözeler, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrar. Vakit geçirmek ve piknik yapmak için ideal bir alandır. Munzur Gözelerinin oldukça ilginç bir hikayesi vardır. Halk arasında yaygın olan bir inanca göre bu gözeler, 'Munzur' adındaki çobanın kovasındaki sütün dökülmesinden ortaya çıkmıştır.

2.Munzur Vadisi Milli Parkı

Bünyesinde bulunan akarsular, gözeler ve bitki örtüsü ile muhteşem bir doğaya sahiptir. Kendine özgü hayvan çeşitliliği bulunan yörede özellikle, alabalık ve dağ keçisi türleri bulunur. Şelaleleri ile adeta seyir keyfi sunar. Doğada vakit geçirmeyi sevenler için Munzur Vadisi Milli Parkı ideal bir mesire alanıdır.

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Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Tunceli Kent Ormanı

Ulusal Orman olarak kabul edilen Tunceli Kent Ormanı, Merkez ilçesindedir. Görenleri kendine hayran bırakan doğal güzellikleri ile Tunceli'nin en bilinen mesire alanlarındandır. İçinde yer alan eğlence merkezleri, ziyaretçilerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak için hizmet verir.

4.Örenönü Tabiat Parkı

Tunceli'nin en çok turist çeken mesire alanlarından biridir. Çeşitli sürüngen hayvanlardan, farklı türdeki kuşlara ve memelilere kadar pek çok hayvanın yaşam alanıdır. Pülümür Çayı'ndaki Benekli Alabalık, Epenez balığı ve çay balığı avlamayı bilenler için adeta bir ziyafettir.

Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Mercan Vadisi Milli Parkı

Tunceli'deki Avcı Dağları'nın batısında yer alan Mercan Vadisi Milli Parkı, Munzur suyuna karışan Mercan Deresi ile piknik yapmaktan hoşlananlar için güzel ve serin bir mesire alanıdır.

6.Pülümür Çayı Vadisi

Vadideki şelaleler sayesinde seyrine doyum olmayan bir manzaraya sahiptir. Pülümür Çayı, kış aylarında yağan ve ilkbaharda erimeye başlayan kar ve dere sularından doğar. Kamp yapmak, balık tutmak ve huzura ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir yerdir.

Tunceli Piknik Alanları - Tunceli Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

7.Kepir Yaylası

Buz gibi akıp giden suları ve iki yanında yer alan yemyeşil örtüsü, dinginlik ve huzur arayanları memnun edecek niteliktedir. Tüm yıl boyunca ziyaret edilmeye uygun olsa da, en keyifli zamanları ilkbahar ve yaz aylarıdır.

8.Karagöl

Munzur Dağları arasında bulunan bu nadide göl, 2 bin 500 metre yüksekliği ile buzul gölleri arasında en büyük olanıdır. Ulaşımı biraz zor olmasına rağmen, görülmeye ve zaman geçirmeye değer bir mesire alanıdır.

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