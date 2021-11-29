Gelinim Mutfakta sunucusu olarak ekranda yer alacak olan Turgay Başyayla hayatı ile merak ediliyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Başyayla İlk albümünü 2000'de 'Nazlıcan' ismi ile müzikseverlerle buluşturdu. Birçok konserde performans sergiledi. Programın sıkı takipçileri sunucuyla ilgili olarak Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var, kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. Peki Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında? İşte yanıtı…