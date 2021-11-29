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Haberler Yaşam Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 10:08

Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta sunucusu olarak ekranda yer alacak olan Turgay Başyayla hayatı ile merak ediliyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Başyayla İlk albümünü 2000'de 'Nazlıcan' ismi ile müzikseverlerle buluşturdu. Birçok konserde performans sergiledi. Programın sıkı takipçileri sunucuyla ilgili olarak Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var, kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. Peki Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında? İşte yanıtı…

Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında?

Turgay Başyayla hayatı ile birçok kişi tarafından araştırılıyor. Birçok film ve dizi projesinde rol alan ünlü isim şimdilerde Gelinim Mutfakta projesiyle karşımıza çıkıyor. İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamlayan Turgay Başyayla, liseden de başarı ile mezun oldu. Daha sonra Kıbrıs'a yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Turgay Başyayla'nın asıl mesleği işletmeciliktir. Peki Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var, kaç yaşında?

Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında?

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

Turgay Başyayla 1976'da Zonguldak'ta dünyaya geldi. Aslen Çankırılı'dır.

İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamlayan Turgay Başyayla, liseden de başarı ile mezun oldu. Daha sonra Kıbrıs'a yerleşti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Turgay Başyayla'nın asıl mesleği işletmeciliktir.

Turgay Başyayla, daha önce amatör olarak ilgilendiği müzik ile, eğitim hayatından sonra, profesyonel olarak ilgilenmeye başladı.

İlk albümünü 2000'de 'Nazlıcan' ismi ile müzikseverlerle buluşturdu. Birçok konserde performans sergiledi.

Ardından çok sayıda şarkı seslendiren ve albüm çıkaran Turgay Başyayla, oyunculuk oyunculuğa da adım attı. Söylediği şarkılar ile tanınan Başyayla, bu kez de, kamera karşısında, daha önce eğitimini aldığı oyunculuk performansını sergileyecekti.

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Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında?

İŞTE TURGAY BAŞYAYLA İMZALI ALBÜMLER:

Nazlıcan

Ben Patlarsam Eğer

Sisteki Sesler

Yedi

Öz

Yediveren

Saçlarını Taramışsın

Başyayla, başarılı müzik hayatından ötürü 2008'de Kral Tv Müzik ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı' olarak seçildi.

Turgay Başyayla kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kaç yaşında?

DİZİ VE FİLMLERİ

2003 - Şizofren Aşk

2005 - Otel İstanbul'da

2005 - Anne ya da Leyla

2006 - Harput Fatihi 'Belek Gazi'

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