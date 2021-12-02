Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne? Kuruluş Osman ile adı anılan Turgut Alp tarihte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü, mezarı nerede?

RÜZGAR AKSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu.Oyunculuk kariyerine Serçe, Türkan, Annem Uyurken, Ah Neriman, Kara Sevda, Yüz Yüze dizileri ile devam eden Rüzgar Aksoy, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da bir çok projede yer aldı.Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde rol aldı. Bunun yanında "Kin" filminde Yadigar komiser rolünde oynadı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ercüment karakterine hayat verdi.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Ercüment) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Osman) (TV Dizisi)

2018 – Keşif Çanakkale (Sinema Filmi)

2017 – Yüz Yüze (Ender) (TV Dizisi)

2015-2016 -Kara Sevda (Tarık) (TV Dizisi)

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Minberci Hasan) (TV Dizisi)

2014 – Benimle Var mısın? (Sinema Filmi)

2014 – Ah Neriman (Arif) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Annem Uyurken (Cem) (TV Dizisi)

2011 – Karakol: Herkes Adalet İster (Cengiz) (TV Dizisi)

2008-2010 – Adanalı (Ferruh)