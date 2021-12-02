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Giriş Tarihi: 02.12.2021 00:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 01:03

Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne? Kuruluş Osman ile adı anılan Turgut Alp tarihte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü, mezarı nerede?

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleriyle dikkat çekiyor. Dizide adı geçen Turgut Alp de bu kapsamda "Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne" sorusuyla araştırılıyor. ATV'nin her bölümüyle reyting rekorları kıran dizisinin yeni bölümünün ardından, Turgut Alp tarihte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü sorusu yanıt arıyor. İşte bu tarihi kişilik hakkında merak edilenler ve karaktere hayat veren Rüzgar Aksoy hayatı, dizileri ve filmleri.

Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne? Kuruluş Osman ile adı anılan Turgut Alp tarihte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Bugün yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman dizisindeki Turgut Alp karakteri izleyicinin araştırma konuları arasında yerini aldı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimler yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosunda yer alan ve dizide Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy da bu kapsamda araştırılıyor. Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne, tarihte ne zaman yaşadı ve öldü? İşte Turgut Alp'in hayatı ve Rüzgar Aksoy hakkında merak edilenlerin yanıtı!

Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne? Kuruluş Osman ile adı anılan Turgut Alp tarihte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

TURGUT ALP KİMDİR?

Turgut Alp, Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen bir kişiliktir. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin de yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'ye ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın Fethi'nde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

TURGUT ALP'İN MEZARI NEREDE?

Turgut Alp'in mezarının Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Genci Köyü Mezarlığı'nda yer aldığı biliniyor.

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Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne? Kuruluş Osman ile adı anılan Turgut Alp tarihte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

TURGUT ALP NE ZAMAN YAŞADI VE ÖLDÜ?

Kesin ölüm yaşı bilinmese de, yaşının 100'ün üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu, o dönemde sık rastlanan bir şeydir. Mezarı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Turgutalp (Genci) Köyü mezarlığında bulunur. Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezarı ise gerçek değil, onursal bir mezardır.

Turgut Alp kimdir, gerçek ismi ne? Kuruluş Osman ile adı anılan Turgut Alp tarihte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

RÜZGAR AKSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu.Oyunculuk kariyerine Serçe, Türkan, Annem Uyurken, Ah Neriman, Kara Sevda, Yüz Yüze dizileri ile devam eden Rüzgar Aksoy, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da bir çok projede yer aldı.Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde rol aldı. Bunun yanında "Kin" filminde Yadigar komiser rolünde oynadı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ercüment karakterine hayat verdi.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Ercüment) (TV Dizisi)
2018 – Koca Koca Yalanlar (Osman) (TV Dizisi)
2018 – Keşif Çanakkale (Sinema Filmi)
2017 – Yüz Yüze (Ender) (TV Dizisi)
2015-2016 -Kara Sevda (Tarık) (TV Dizisi)
2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Minberci Hasan) (TV Dizisi)
2014 – Benimle Var mısın? (Sinema Filmi)
2014 – Ah Neriman (Arif) (TV Dizisi)
2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)
2012 – Annem Uyurken (Cem) (TV Dizisi)
2011 – Karakol: Herkes Adalet İster (Cengiz) (TV Dizisi)
2008-2010 – Adanalı (Ferruh)

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