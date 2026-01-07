Haberler
Turizm için ezber bozan çalışma: Yapay zeka dönemi! 200'ün üzerinde ülkede yayında
Giriş Tarihi: 07.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:07
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm tanıtımında yapay zeka destekli iletişim ve dil uyarlama süreçlerini içeren yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Antalya'yı odağına alan "Antalya, Piece of Art" reklam filmi, Antalya'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin gerçek görüntülerle aktarıldığı bir prodüksiyon olarak hazırlandı. Filmin anlatım ve seslendirme aşamasında yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Küresel tanıtım stratejisi kapsamında, filmin farklı ülkelerdeki izleyicilerle kendi dillerinde ve doğal bir anlatımla buluşması amacıyla yapay zeka destekli seslendirme yöntemi tercih edildi.