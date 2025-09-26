Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türk Dil Bayramı Mesajları: 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajları, Sözleri ve Şiirleri
Giriş Tarihi: 26.09.2025 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:36

Türk Dil Bayramı Mesajları: 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajları, Sözleri ve Şiirleri

Her yıl 26 Eylül'de kutlanan Türk Dil Bayramı, milletimizin ortak değerlerinden biridir. Bu özel gün için hazırlanmış en güzel 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajları ve kutlama sözlerini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Türkçemizin gücünü ve eşsiz ifade zenginliğini yansıtan bu mesajlarla bayramın ruhunu yaşatın. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz en etkileyici mesajlar ve Türkçe ile ilgili şiirler burada.

Türkçemizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Türk Dil Bayramı büyük bir önem taşır. Bu özel günü kutlamak için sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa, öz ve duygusal Türk Dil Bayramı mesajları sabah.com.tr'de! Dilimizin gücünü hatırlatan sözlerle milli birlik duygusunu pekiştirecek anlamlı paylaşımlar yapabilirsiniz. İşte, en güzel 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlama mesajları ve şiirleri.

TÜRK DİL BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Dilimiz kimliğimizdir; Türkçemizi koruyalım, yaşatalım.

Türk Dil Bayramı'nda, Türkçemizin gücünü hatırlayalım.

Bir milletin en büyük hazinesi, onun dilidir.

Türkçemiz, geçmişten geleceğe köprü kuran en değerli mirasımızdır.

Sözümüz Türkçe, yolumuz birlik; kutlu olsun Türk Dil Bayramı.

Dil, bir milletin ruhunu, kimliğini ve birliğini yansıtır. Türk Dil Bayramı, Türkçemizin her daim diri ve güçlü kalması için bir vesiledir. Bugün, dilimizin eşsiz güzelliklerini, zengin kelime hazinesini ve tarihini bir kez daha hatırlayarak dilimize sahip çıkalım.

Türkçe, medeniyetimizin temel taşıdır. Bu dil, tarihimiz boyunca bize ait olan her şeyi geleceğe taşımıştır. Bugün Türk Dil Bayramı'nı kutlarken, dilimize olan sevgi ve bağlılığımızı bir kez daha gösterelim. Güzel Türkçemizi her alanda korumak ve zenginleştirmek bizim elimizde.

26 EYLÜL DİL BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Dil Bayramı, her yıl 26 Eylül'de kutlanan, Türkçeyi geliştirmeyi amaçlayan bir bayramdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932'de düzenlenen "Birinci Türk Dil Kurultayı"nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl "Dil Bayramı" olarak kutlanır.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkçeyi, Türk kültür ve medeniyetinin en önemli ögesi olarak görmüş; ulusal kimliğin oluşmasında dilin yadsınamaz rolünü her zaman vurgulamıştır. Türk dilinin değerine yaraşır yüksekliğe erişmesi ve dünya dilleri arasında hak ettiği yeri bulması için yapılacak çalışmaları yürütmek üzere de 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur.

26 Eylül 1932'de ise Dolmabahçe Sarayı'nda, Türkçenin zenginliğinin araştırılması ve ortaya çıkarılması için ATATÜRK'ün katılımlarıyla Birinci Türk Dili Kurultayı toplanmıştır. Kurultayın toplandığı ilk gün olan 26 Eylül'ün her yıl "Dil Bayramı" adıyla kutlanması teklif edilmiş; bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. O günden bu yana "26 Eylül" günü, ülkemizde "Dil Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

TÜRK DİL BAYRAMI ŞİİRLERİ

Güzel dil Türkçe bize,

Başka dil gece bize.

İstanbul konuşması

En saf, en ince bize.

Ziya Gökalp

--

GÜZEL TÜRKÇE

Bugün gibi hatırımda,

İlk gün, ilk ders, ilk hece.

Şiirler öğrenmek için öğrendiğim

Güzel Türkçe.

Ziya Osman Saba

--

ANA DİLİ

Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana,

Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.

Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır,

Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime..

Faruk Nafiz Çamlıbel

--

TÜRKÇEM BENİM SEVGİLİM

Uçan kuşun kanadında,

Akar suyun muradında,

Türküler söyleyen dilim,

Türkçem, benim sevgilim.

Arif Hikmet Par

--

TÜRKÇEM

Türkçem, dilim benim

Tüm duyarlığım, düşüncem

Kırda kekik kokum, bahçede lâlem

Hem ince, hem gür

Türkçem, dilim benim

Tüm canlılığım, sıcaklığım

Sözünde, söyleyişinde yurdunu duyduğum

Düşüm, gerçeğim, sesim, özüm

Seninle gelişir, seninle büyürüm.

Namık Gökçay

--

TÜRKÇE

Bir güvercin suya eğilir gibi,

Bir geyik koşar gibi aydınlığa,

Göl, güneşi tutar gibi karnında

Vurur karanlığa güzel Türkçemiz,

Vurur ve aydınlatır.

Mehmet Kıyat

--

Türkçemiz

Annenden öğrendiğinle yetinme

Çocuğum, Türkçeni geliştir.

Dilimiz öylesine güzel ki

Durgun göllerimizce duru,

Akan sularımızla coşkulu...

Önce türkülerimizi öğren,

Seni büyüten ninnilerimizi belle,

Gidenlere yakılan ağıtları…

Sev Türkçeni çocuğum!

Her sözün en güzeli Türkçemizde...

Rıfat Ilgaz

--

Türk Dili

Ey güzel dil, bir coşkun ırmağısın sen

yurdumun;

Senin mechul günleri naklediyor

kumsalların…

Sende aziz dağların, beldelerin sesleri var,

Ben o elmas sorguçlu hakanları sende

duydum.

Sende birçok şairler, kahramanlar

haykırmışlar;

Sendedir ki ecdadın tarihini dinliyorum.

Mehmet Emin Yurdakul