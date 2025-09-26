Türk Dil Bayramı Mesajları: 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajları, Sözleri ve Şiirleri

TÜRK DİL BAYRAMI ŞİİRLERİ
Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
Ziya Gökalp
--
GÜZEL TÜRKÇE
Bugün gibi hatırımda,
İlk gün, ilk ders, ilk hece.
Şiirler öğrenmek için öğrendiğim
Güzel Türkçe.
Ziya Osman Saba
--
ANA DİLİ
Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana,
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sevgilime.
Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır,
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime..
Faruk Nafiz Çamlıbel
--
TÜRKÇEM BENİM SEVGİLİM
Uçan kuşun kanadında,
Akar suyun muradında,
Türküler söyleyen dilim,
Türkçem, benim sevgilim.
Arif Hikmet Par
--
TÜRKÇEM
Türkçem, dilim benim
Tüm duyarlığım, düşüncem
Kırda kekik kokum, bahçede lâlem
Hem ince, hem gür
Türkçem, dilim benim
Tüm canlılığım, sıcaklığım
Sözünde, söyleyişinde yurdunu duyduğum
Düşüm, gerçeğim, sesim, özüm
Seninle gelişir, seninle büyürüm.
Namık Gökçay
--
TÜRKÇE
Bir güvercin suya eğilir gibi,
Bir geyik koşar gibi aydınlığa,
Göl, güneşi tutar gibi karnında
Vurur karanlığa güzel Türkçemiz,
Vurur ve aydınlatır.
Mehmet Kıyat
--
Türkçemiz
Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçeni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akan sularımızla coşkulu...
Önce türkülerimizi öğren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Sev Türkçeni çocuğum!
Her sözün en güzeli Türkçemizde...
Rıfat Ilgaz
--
Türk Dili
Ey güzel dil, bir coşkun ırmağısın sen
yurdumun;
Senin mechul günleri naklediyor
kumsalların…
Sende aziz dağların, beldelerin sesleri var,
Ben o elmas sorguçlu hakanları sende
duydum.
Sende birçok şairler, kahramanlar
haykırmışlar;
Sendedir ki ecdadın tarihini dinliyorum.
Mehmet Emin Yurdakul