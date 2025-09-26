Türk Dil Bayramı Mesajları: 26 Eylül Türk Dil Bayramı Kutlama Mesajları, Sözleri ve Şiirleri

26 EYLÜL DİL BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Dil Bayramı, her yıl 26 Eylül'de kutlanan, Türkçeyi geliştirmeyi amaçlayan bir bayramdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932'de düzenlenen "Birinci Türk Dil Kurultayı"nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl "Dil Bayramı" olarak kutlanır.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkçeyi, Türk kültür ve medeniyetinin en önemli ögesi olarak görmüş; ulusal kimliğin oluşmasında dilin yadsınamaz rolünü her zaman vurgulamıştır. Türk dilinin değerine yaraşır yüksekliğe erişmesi ve dünya dilleri arasında hak ettiği yeri bulması için yapılacak çalışmaları yürütmek üzere de 12 Temmuz 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur.

26 Eylül 1932'de ise Dolmabahçe Sarayı'nda, Türkçenin zenginliğinin araştırılması ve ortaya çıkarılması için ATATÜRK'ün katılımlarıyla Birinci Türk Dili Kurultayı toplanmıştır. Kurultayın toplandığı ilk gün olan 26 Eylül'ün her yıl "Dil Bayramı" adıyla kutlanması teklif edilmiş; bu teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. O günden bu yana "26 Eylül" günü, ülkemizde "Dil Bayramı" olarak kutlanmaktadır.