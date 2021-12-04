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Haberler Yaşam Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri
Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:05

Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri

Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır sözünün önemsendiği Türk Kahvesi Günü geldi çattı. Dünya çapında en popüler içeceklerden biri olan Türk Kahvesi bugün yurdun çeşitli bölgelerinde etkinliklerle kutlanıyor. Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak ve kahve sevenlerin yanında olmak isteyenler için en güzel, kısa, uzun, resimli Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri sosyal medyadan paylaşılacak. Peki Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri 2021

Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri

Aralık ayının ilk haftasına denk gelen Türk Kahvesi Günü için geri sayım başladı. Geleneğimizde yer alan Türk kahvesinin tarihçesi Osmanlı Devleti'ne dayanmaktadır. Bugünü sosyal medyada kutlamak isteyenler Dünya Türk Kahvesi sözleri, mesajlarını araştırıyor. Peki Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri

Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

UNESCO'nun Türk Kahvesini "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak tanımladığı gün olan 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi günü olarak kutlanıyor.

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülüğünde (The All Japan Coffee Association) kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale gelmiş. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

TÜRK KAHVESİ MESAJLARI

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

'Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.' (T. S. Eliot)

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

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Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri

5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESİ SÖZLERİ

Bir fincan kahvenin kırk yıI hatırı vardır.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahvenin kahve oIabiImesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı oIması gerekir.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

Kahveyi bıraktım. İnanın ki sevgiliden ayrıImaktan daha zor.

Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri

Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane.

Türk Kahvesi Günü ne zaman? En güzel, kısa, uzun, resimli 2021 Türk Kahvesi Günü kutlama mesajı ve sözleri
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