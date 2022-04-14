Haberler Yaşam Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

Giriş Tarihi: 14.04.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 12:06

Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

Görünüşü ve sesinin güzelliği sebebiyle dünyaca ünlü tenör Luciano Pavarotti'ye benzetilen ve bu yüzden Türk Pavarotti lakabı takılan Hakan Aysev, TV8'de Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Türk klasik müziğinin yetiştirdiği en büyük seslerden biri olan Hakan Aysev'in son hali görenleri şaşırttı. Birçok insanın opera ile tanışmasını sağlayan ve operanın yaygınlaşmasına ön ayak olan Hakan Aysev, enerjisi ve neşesiyle programa renk kattı. Peki, Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır? Hakan Aysev'in eşi kimdir?