Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı
Giriş Tarihi: 14.04.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 12:06

Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

Görünüşü ve sesinin güzelliği sebebiyle dünyaca ünlü tenör Luciano Pavarotti'ye benzetilen ve bu yüzden Türk Pavarotti lakabı takılan Hakan Aysev, TV8'de Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Türk klasik müziğinin yetiştirdiği en büyük seslerden biri olan Hakan Aysev'in son hali görenleri şaşırttı. Birçok insanın opera ile tanışmasını sağlayan ve operanın yaygınlaşmasına ön ayak olan Hakan Aysev, enerjisi ve neşesiyle programa renk kattı. Peki, Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır? Hakan Aysev'in eşi kimdir?

Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

Hakan Aysev evlilikleri ve eşleriyle sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Güzel sesi ve yaptığı parçalarıyla da tanınan Hakan Aysev, 14 Nisan 2022 tarihinde TV8'de 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Eğlenceli tavrı ve neşesiyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Hakan Aysev, Müge ve Gülşen'i güldürmeyi de başardı. Peki, Hakan Aysev kimdir, nerelidir? Hakan Aysev kaç kez evlendi?

Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

HAKAN AYSEV KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğdu. Öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda müzik dalında aldı. 1987 yılında 6. Belvedere Şan Yarışması'nda En İyi Genç Şarkıcı Ödülü'nü kazandı. Mezun olduktan sonra Viyana'ya gitti ve operalarda yer aldı. Mozart'ın Cosi Fan Tutte opera buffesiyle Avusturya, Hollanda ve Almanya'da turneye çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

1998 yılına kadar yurt dışında kalan Aysev, yurda dönüş yaptıktan sonra operayı halka tanıtmak için çeşitli projelerde yer aldı. İlk rock opera konserlerini gerçekleştirdi. 2000 – 2002 yılları arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada Serap Ezgü'nün koçluğunu üstlendi. 2015 yılında İzmir'de yaptırdığı mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kilolar sayesinde adından söz ettirdi.

Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

HAKAN AYSEV KAÇ KEZ EVLENDİ?

İlk evliliğini 1988 yılında yapan Hakan Aysev, ikinci evliliğini 2000 yılında yaptı. 3. Evliliği Pelin Doğan ile 2008 yılında yapan Aysev, 2008 yılında boşandı. 4. Evliliği mimar Esen Öncan ile yapan Hakan Aysev, 2013 yılında yine boşandı. Daha sonra Banu Karaca ile 2016'da evlenen Aysev, bir yıl sonra onunla da boşandı.

Hakan Aysev kimdir, kaç yaşındadır, eşi kim, kaç kez evlendi? Tenör Hakan Aysev’in son hali şaşkınlık yarattı

HAKAN AYSEV EŞİ KİM?

En son 2018 yılında Evren Aysev ile evlenen Hakan Aysev, ilişkisini yürütemedi ve 2020 yılında evlerini ayırma kararı aldı.

SON DAKİKA