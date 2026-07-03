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Haberler Yaşam Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:54

Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

İstanbul'da yabancı plakalı lüks aracıyla trafik kazasına karışan gurbetçi vatandaş, 4 bin Euro'yu aşkın hasar ve araç mahrumiyet tazminatı talebiyle dava açtı. Mahkemenin atadığı makine mühendisi bilirkişi, kaza fotoğraflarını yapay zekaya inceletti. Bilirkişi raporunda, "Otomobilin darbe alan arka kısmında herhangi bir hasar tespit edilemediği, fotoğrafların yapay zekaya inceletildiği ve yapay zekanın dahi otomobilin arka kısmında hiçbir hasar bulamadığı" bilgisine yer verildi. Yapay zekanın "Hasar yok" tespiti üzerine mahkeme davayı tamamen reddetti.Bu karar, yapay zekanın mahkeme kararlarına delil gücü sağlayan bir bilirkişi enstrümanı olarak kullanılması açısından Türk hukukunda bir ilk oldu.

Halit TURAN
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Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

Yapay zeka teknolojileri, Türk mahkemelerinde artık sadece dilekçelerde değil, doğrudan delillerin analizi ve bilirkişi incelemelerinde de aktif rol oynamaya başladı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen ilginç bir trafik kazası tazminatı davasında, bilirkişinin hasar tespitini yapay zekaya yaptırması hukuk literatürüne geçecek bir emsal oluşturdu.

Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

GURBETÇİDEN 4 BİN EURO'LUK HASAR İDDİASI

Dava dosyasına yansıyan olaylara göre, Ağustos 2023'te İstanbul'da meydana gelen kazada, kimliği belirsiz bir sürücü sevk ve idaresindeki motosikletle, gurbetçi bir vatandaşa ait yabancı plakalı lüks otomobile arkadan çarptı ve olay yerini terk etti.

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Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

Aracının hasar gördüğünü belirten davacı sürücü, kendi ülkesinde KDV dahil 4.116,02 Euro'luk teknik maliyet ekspertiz raporu hazırlatarak, değer kaybı, tamir süresince araç mahrumiyet bedeli ve ekspertiz ücretlerinin tahsili için motosiklet malikine ve sigorta şirketine tazminat davası açtı. Davacı, harcamalarını Euro bazında yapacağı için tazminatın da yabancı para cinsinden ödenmesini talep etti.

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Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

SİGORTA ŞİRKETİ: "RAPORU KABUL ETMİYORUZ, HASAR İNCELENMELİ"

Davalı sigorta şirketi vekili ise davanın reddini isteyerek, davacının kendi imkanlarıyla yurt dışında tanzim ettirdiği ekspertiz faturası ve raporlarının tek taraflı olduğunu, kabul edilemeyeceğini savundu. Hasar bedeli hesaplamasının sigortacılık teamüllerine uygun yapılması gerektiğini ve lüks araçta iddia edildiği gibi bir hasar olup olmadığının uzmanlarca incelenmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKAYA TARATTI: "GÖZLE GÖRÜLÜR HASAR YOK!

Mahkeme, kusur ve hasar durumunun kesin tespiti için dosyayı uzman bir Makine Mühendisi bilirkişiye teslim etti. Bilirkişi hazırladığı raporda, kazada arkadan çarpan motosiklet sürücüsünün %100 asli kusurlu, davacı gurbetçinin ise kusursuz olduğunu saptadı. Ancak hasar tespiti aşamasında bilimsel yöntemlerin yanı sıra teknolojiden de yararlanan bilirkişi, kaza anına ve araç sonrasına ait fotoğrafları gelişmiş yapay zeka motorlarına inceletti. Bilirkişi raporunda, "Otomobilin darbe alan arka kısmında herhangi bir hasar tespit edilemediği, fotoğrafların yapay zekaya inceletildiği ve yapay zekanın dahi otomobilin arka kısmında hiçbir hasar bulamadığı" bilgisine yer verildi.

Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

TİCARET MAHKEMESİ YAPAY ZEKALI RAPORA GÜVENDİ, DAVAYI REDDETTİ

10 Şubat 2026 tarihinde kararını açıklayan İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporunun denetime açık, karar vermeye yeterli ve elverişli mahiyette olduğunu kabul etti. Mahkeme, her ne kadar davalı taraf yüzde 100 kusurlu olsa da, yapay zeka destekli bilirkişi raporuyla sabit olduğu üzere araçta somut hiçbir hasar meydana gelmediğine, hasar olmadığı için de onarım süresi ve araç mahrumiyet zararının doğmayacağına kanaat getirdi. Mahkeme, davanın tamamen reddine ve 3.120 TL'lik zorunlu arabuluculuk ücreti ile yargılama giderlerinin davacı gurbetçi üzerinde bırakılmasına miktar itibarıyla kesin olarak karar verdi. Bu karar, yapay zekanın mahkeme kararlarına delil gücü sağlayan bir bilirkişi enstrümanı olarak kullanılması açısından Türk hukukunda bir ilk oldu.

#İSTANBUL

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