Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti

SİGORTA ŞİRKETİ: "RAPORU KABUL ETMİYORUZ, HASAR İNCELENMELİ"

Davalı sigorta şirketi vekili ise davanın reddini isteyerek, davacının kendi imkanlarıyla yurt dışında tanzim ettirdiği ekspertiz faturası ve raporlarının tek taraflı olduğunu, kabul edilemeyeceğini savundu. Hasar bedeli hesaplamasının sigortacılık teamüllerine uygun yapılması gerektiğini ve lüks araçta iddia edildiği gibi bir hasar olup olmadığının uzmanlarca incelenmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ FOTOĞRAFLARI YAPAY ZEKAYA TARATTI: "GÖZLE GÖRÜLÜR HASAR YOK!

Mahkeme, kusur ve hasar durumunun kesin tespiti için dosyayı uzman bir Makine Mühendisi bilirkişiye teslim etti. Bilirkişi hazırladığı raporda, kazada arkadan çarpan motosiklet sürücüsünün %100 asli kusurlu, davacı gurbetçinin ise kusursuz olduğunu saptadı. Ancak hasar tespiti aşamasında bilimsel yöntemlerin yanı sıra teknolojiden de yararlanan bilirkişi, kaza anına ve araç sonrasına ait fotoğrafları gelişmiş yapay zeka motorlarına inceletti. Bilirkişi raporunda, "Otomobilin darbe alan arka kısmında herhangi bir hasar tespit edilemediği, fotoğrafların yapay zekaya inceletildiği ve yapay zekanın dahi otomobilin arka kısmında hiçbir hasar bulamadığı" bilgisine yer verildi.