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Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:54
Türk yargısında bir ilk: Mahkeme yapay zekâya güvendi, davayı reddetti
İstanbul'da yabancı plakalı lüks aracıyla trafik kazasına karışan gurbetçi vatandaş, 4 bin Euro'yu aşkın hasar ve araç mahrumiyet tazminatı talebiyle dava açtı. Mahkemenin atadığı makine mühendisi bilirkişi, kaza fotoğraflarını yapay zekaya inceletti. Bilirkişi raporunda, "Otomobilin darbe alan arka kısmında herhangi bir hasar tespit edilemediği, fotoğrafların yapay zekaya inceletildiği ve yapay zekanın dahi otomobilin arka kısmında hiçbir hasar bulamadığı" bilgisine yer verildi. Yapay zekanın "Hasar yok" tespiti üzerine mahkeme davayı tamamen reddetti.Bu karar, yapay zekanın mahkeme kararlarına delil gücü sağlayan bir bilirkişi enstrümanı olarak kullanılması açısından Türk hukukunda bir ilk oldu.