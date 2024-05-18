Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı birçok etkinlik düzenleneceğini duyururken Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri araştırmalar arasına girdi. Samsun'da düzenlenecek uçuş gösterilerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne ait 43 geminin de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacağı duyuruldu. Peki, 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek? İşte Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçuş takvimi…