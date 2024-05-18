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Haberler Yaşam Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:10

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan etkinliklerde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuşlarına da yer verildi. Bayram vesilesiyle Samsun'da gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, geçtiğimiz günlerde prova uçuşlarını gerçekleştirmişti. Peki, 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek? İşte Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri takvimi.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı birçok etkinlik düzenleneceğini duyururken Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri araştırmalar arasına girdi. Samsun'da düzenlenecek uçuş gösterilerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne ait 43 geminin de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacağı duyuruldu. Peki, 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek? İşte Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçuş takvimi…

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?

19 MAYIS SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Etkinlikler kapsamında ilk olarak 15.30'da Sahil Güvenlik helikopter gösterileri gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK'Ün 19 Mayıs özel gösteri uçuşu 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 16:30'da Doğu Park, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları ve Solo Türk uçak gösterilerine yerli ve milli uçak olan Hürjet de eşlik edecek.

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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?

19 MAYIS'TA 43 SAVAŞ GEMİSİ ZİYARETE AÇILACAK

Kutlamalar, Deniz Kuvvetleri'nin organizasyonuyla gerçekleşecek özel bir etkinliği de içeriyor. Toplamda 43 savaş gemisi, 27 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Bu özel günlerde vatandaşlar, denizcilik tarihimize tanıklık etme fırsatı bulacaklar.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?

Ayrıca, Mehteran Birliği Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan konserle tarihi melodiler gün boyu yankılanacak..

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