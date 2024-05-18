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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
11:10
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösteri Takvimi || 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan etkinliklerde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuşlarına da yer verildi. Bayram vesilesiyle Samsun'da gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, geçtiğimiz günlerde prova uçuşlarını gerçekleştirmişti. Peki, 19 Mayıs SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, Türk yıldızları uçak gösterisi ne zaman başlayacak, nereden izlenecek? İşte Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri takvimi.