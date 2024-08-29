Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
11:17
Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu yapacağını kamuoyuna duyurdu. Bu özel etkinlik, başkentte bayram coşkusunu zirveye taşıyacak. Peki, 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?