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Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:17

Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu yapacağını kamuoyuna duyurdu. Bu özel etkinlik, başkentte bayram coşkusunu zirveye taşıyacak. Peki, 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

Bakanlıklardan yapılan duyurulara göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda SOLOTÜRK'ün İstanbul'da, Türk Yıldızları'nın ise Ankara'da gösteri uçuşu yapacağı belirtilerek, "Tüm halkımızı gökyüzündeki kahramanlarımızı selamlamaya çağırıyoruz." denildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü ve çevresinde Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ankara halkı bayram coşkusunu bu eşsiz gösteriyle kutlayacakları için heyecanla etkinliğin saati ve konumuyla ilgili araştırmaları başlattı. İşte, 30 Ağustos cuma günü Ankara etkinliklerinin ayrıntıları...

Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

30 AĞUSTOS TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ NE ZAMAN ve SAAT KAÇTA?
Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta ise saat 12.00 ile 13.00 arasında Anıtkabir üzerinde Zafer Bayramı gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Türk Yıldızları 30 Ağustos'ta Ankara'da." ifadesi kullanıldı.Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabında "Ankara... 30 Ağustos'ta bayram coşkusuyla buluşalım." başlığıyla yer alan paylaşımda da timin önceki gösterilerine ilişkin görüntülere yer verildi.

Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

PROVALAR İPTAL EDİLDİ!
Valilikten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı hava gösterilerinin27 Ağustos 2024 tarihinde Ankara'da 13.00-14.00 saatleri arasında yapılması planlanan çevre tanıma uçuşu programı iptal edilmiş olup programa yarından itibaren aynı şekilde devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Türk Yıldızları, bugün 18.00'de Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü üzerinde prova uçuşunu gerçekleştirecek.

Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

TÜRK YILDIZLARINDAN EŞSİZ HAVA GÖSTERİSİ!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Yıldızları Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirilecek. Ankara halkını unutulmaz heyecan dolu bir deneyim yaşatacak bu gösteri ile ilgili detaylar Ankara Valiliğinin resmi web sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ PROGRAMI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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