Türk yıldızları Zafer Bayramı için havalanacak! 30 Ağustos Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisi nerede ve saat kaçta yapılacak?

Bakanlıklardan yapılan duyurulara göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda SOLOTÜRK'ün İstanbul'da, Türk Yıldızları'nın ise Ankara'da gösteri uçuşu yapacağı belirtilerek, "Tüm halkımızı gökyüzündeki kahramanlarımızı selamlamaya çağırıyoruz." denildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü ve çevresinde Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ankara halkı bayram coşkusunu bu eşsiz gösteriyle kutlayacakları için heyecanla etkinliğin saati ve konumuyla ilgili araştırmaları başlattı. İşte, 30 Ağustos cuma günü Ankara etkinliklerinin ayrıntıları...