Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:58
Türkiye Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'i konuşuyor: O parkın müdavimlerinden enteresan iddia!
Eskişehir'deki bıçaklı saldırı Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 18 yaşındaki Arda Küçükyetim maske, hücum yeleği, kask ve gözlük takıp önüne geleni bıçakladı. Tam 5 kişiyi yaralayan saldırgan, tutuklanırken olayın yaşandığı parkta korku ve tedirginlik vardı. Mahalle sakinlerinin ortaya attığı iddia ise şaşkınlık yarattı: Orayı bilinçli mi seçti?