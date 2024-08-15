Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:58

Türkiye Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'i konuşuyor: O parkın müdavimlerinden enteresan iddia!

Eskişehir'deki bıçaklı saldırı Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 18 yaşındaki Arda Küçükyetim maske, hücum yeleği, kask ve gözlük takıp önüne geleni bıçakladı. Tam 5 kişiyi yaralayan saldırgan, tutuklanırken olayın yaşandığı parkta korku ve tedirginlik vardı. Mahalle sakinlerinin ortaya attığı iddia ise şaşkınlık yarattı: Orayı bilinçli mi seçti?

İHA
Türkiye Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’i konuşuyor: O parkın müdavimlerinden enteresan iddia!

Türkiye, Eskişehir'de yaşanana bıçaklı dehşetle sarsıldı. 18 yaşındaki Arda Küçükyetim 12 Ağustos günü Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na maske, hücum yeleği, kask ve gözlük takıp gelerek 5 vatandaşı bıçakladıktan sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Türkiye Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’i konuşuyor: O parkın müdavimlerinden enteresan iddia!

Emniyetteki ifadesi tamamlanan Arda Küçükyetim, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen çay bahçesinde oturan vatandaşların tedirginliği devam ediyor. Olaya şahit olan vatandaşlar bahse konu çay bahçesine daha az gelirken, diğer vatandaşlar da kısa süreli oturmayı tercih ediyor. Parkta oturan vatandaşların sürekli etrafını kolaçan ettiği gözlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’i konuşuyor: O parkın müdavimlerinden enteresan iddia!

"BURASI BİLİNÇLİ SEÇİLİP GELİNMİŞ"

Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Cansu, evinin yakın olması nedeniyle olayın yaşandığı Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na sıkça gittiğini söyledi. Olay sonrasında herkeste bir tedirginliğin hakim olduğunu ifade eden Cansu, "Bir de yaşlı kesim olduğu için bunların hareket kabiliyeti zayıf. Burası bilinçli olarak seçilip gelinmiş. Karşı tarafta gençlerin gittiği kahveler var. O niyetle olan insan buraya değil, karşı tarafa gider.

Türkiye Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’i konuşuyor: O parkın müdavimlerinden enteresan iddia!

Tabii yaşlı oldukları için ve böyle bir olay yaşamadıklarından buna tepkileri zayıf olmuş. İnsanlarda bir çekimserlik var. Hep böyle sağlarına sollarına tedirginlikle bakınıyorlar. Bir korku içindeler. Buradaki doluluk da biraz azalmış. Eskiden bayağı kalabalıktı. Oturmaya yer bulunmuyordu. Hele sıcak bir zaman olduğu için insanlar buraya geliyor. Bir de insanların yüz hatlarında belli bir korku var. Bir de bu bölgede hiç böyle olay olmadığından durum biraz vahim. Havayı değiştirdi" dedi.

Türkiye Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim’i konuşuyor: O parkın müdavimlerinden enteresan iddia!

"O MASUMUN NE SUÇU VAR?"

Olayın yaşandığı saatlerde bölgede olan ve şans eseri arkasından geçen şahsın saldırısına uğramayan Kazım Yanıpınar, "Ben 'ne oldu ki acaba' derken bir baktım özürlü olan Cumali diye arkadaşın boynundan kan akıyor. Ondan sonra karşıya doğru gidip geri geldi ve yine bir boğuşma oldu.

SON DAKİKA