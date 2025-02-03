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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:44
TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?
Ege Denizi civarında art arda yaşanan depremlerin ardından Diri Fay Hattı haritası gündem oldu. AFAD tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda 4 ile 4.8 arasında 8 deprem yaşandığı belirtildi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncel diri fay haritasını daha önce yayımlanmıştı. Peki, Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler? İşte Türkiye fay hattı haritası...