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Haberler Yaşam TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:44

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?

Ege Denizi civarında art arda yaşanan depremlerin ardından Diri Fay Hattı haritası gündem oldu. AFAD tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda 4 ile 4.8 arasında 8 deprem yaşandığı belirtildi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncel diri fay haritasını daha önce yayımlanmıştı. Peki, Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler? İşte Türkiye fay hattı haritası...

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?

Ege denizinde yaşanan peş peşe sarsıntılar diri fay hattı haritası sorgulamalarına neden oluyor. Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler? İşte AFAD tarafından yayınlanan Türkiye diri fay hattı haritasi 2025…

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

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TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI 2025: Diri fay hattı geçen şehirler hangileri, riskli bölgeler neler?

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA

TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.

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