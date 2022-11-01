Haberler Yaşam Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 14:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde tatbikat yapılacağını duyurdu. Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı"nda yaptığı açıklamalarda, ilk defa Türkiye genelinde tatbikat yapılacağını bildirdi. Ülkece yapılacak tatbikat, Düzce depreminin yıldönümünde yapılacak. Vatandaşlar da Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak sorularına yanıt arıyor. Henüz 17 Ağustos depremi yararları sarılmamışken meydana gelen Düzce depremi, ülkece depremin ne kadar ciddi olduğunu anlamamıza sebebiyet verdi. Peki, tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak? Türkiye genelinde tatbikat ne zaman? İşte detaylar…