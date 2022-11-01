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Haberler Yaşam Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 14:25

Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde tatbikat yapılacağını duyurdu. Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı"nda yaptığı açıklamalarda, ilk defa Türkiye genelinde tatbikat yapılacağını bildirdi. Ülkece yapılacak tatbikat, Düzce depreminin yıldönümünde yapılacak. Vatandaşlar da Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak sorularına yanıt arıyor. Henüz 17 Ağustos depremi yararları sarılmamışken meydana gelen Düzce depremi, ülkece depremin ne kadar ciddi olduğunu anlamamıza sebebiyet verdi. Peki, tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak? Türkiye genelinde tatbikat ne zaman? İşte detaylar…

Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?

Türkiye genelinde deprem tatbikatı bu ay yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı"nda yaptığı açıklamalarda konu hakkında detaylara yer verdi. Vatandaşlar, Türkiye genelinde tatbikat nasıl yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.

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Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?

DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Düzce depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluştu.

Türkiye genelinde tatbikat ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Tatbikat Türkiye genelinde nasıl yapılacak?

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

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