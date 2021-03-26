Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye geneli il il koronavirüs risk haritası yayınlandı. Türkiye koronavirüs haritasında düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile kategorize edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 100 bin nüfusa düşen vaka haritasının haftalık olarak yayınlanacağını, tedbirlerin akıbetini belirleyen il il risk haritası olarak bilinen mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerden oluşan haritanın ise her iki haftada bir yenileceğini belirtmişti. Koronavirüs risk haritasına göre il il kısıtlama ve tedbirler değişebiliyor. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel koronavirüs risk haritasında illerin son durumu ne?