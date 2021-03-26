Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

İllere göre koronavirüs vaka sayısı, her 100 bine düşen vaka oranı olarak her hafta başında paylaşılıyor. Bu haritadaki orana göre ise illere göre koronavirüs risk haritası yayınlanıyor. Düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli iller renk kodlarına göre ayrılırken, tedbirler de illere göre alınıyor. Bu haftanın sona ermesiyle birlikte, illere göre koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodu merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak internet sitesinde paylaşılan son koronavirüs risk haritası aşağıda yer almaktadır.