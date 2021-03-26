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Haberler Yaşam Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

Türkiye güncel ! düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

tarafından Türkiye geneli il il yayınlandı. Türkiye koronavirüs haritasında düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodları ile kategorize edildi. Sağlık Bakanı , her 100 bin nüfusa düşen vaka haritasının haftalık olarak yayınlanacağını, tedbirlerin akıbetini belirleyen il il risk haritası olarak bilinen mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerden oluşan haritanın ise her iki haftada bir yenileceğini belirtmişti. Koronavirüs risk haritasına göre il il kısıtlama ve tedbirler değişebiliyor. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel koronavirüs risk haritasında illerin son durumu ne?

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:19
Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

İllere göre koronavirüs vaka sayısı, her 100 bine düşen vaka oranı olarak her hafta başında paylaşılıyor. Bu haritadaki orana göre ise illere göre yayınlanıyor. Düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli iller renk kodlarına göre ayrılırken, tedbirler de illere göre alınıyor. Bu haftanın sona ermesiyle birlikte, illere göre koronavirüs risk haritası ve illerin renk kodu merak konusu oldu. tarafından resmi olarak internet sitesinde paylaşılan son koronavirüs risk haritası aşağıda yer almaktadır.

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

EN SON KABİNE TOPLANTISI 1 MART'TAYDI

Bilindiği gibi en son 1 Mart'ta toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs haritası üzerinden yeni tedbir kararları alındı. Yayınlanan Türkiye risk haritasında düşük, orta, yüksek risk ve çok yüksek risk grubuna göre alınan normalleşme kararlarının her iki haftada bir düzenleneceği açıklandı.

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Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLADI!

Kabine toplantının sona ermesinin ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek. Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek. Peki güncel koronavirüs haritası bize neyi gösteriyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

İŞTE KIRMIZI RENK KODLU İLLER!

Kısıtlamanın devam ettiği yüksek riskli iller kategorisindeki şehirlerimizin büyük çoğunluğu Karadeniz'deki iller.

ORDU

Türkiye güncel koronavirüs risk haritası! 26 Mart düşük risk, orta risk, yüksek riskli iller neler ve renk kodları değişti mi?

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