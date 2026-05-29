Giriş Tarihi: 29.05.2026 18:38

TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇINA GERİ SAYIM: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Teknik heyetin oyuncu performanslarını değerlendireceği mücadele öncesinde maçın oynanacağı tarih, yayıncı kanal ve başlama saati netlik kazandı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya dair detaylar haberimizde…

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası elemeleri öncesindeki hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya karşısında sahne alacak. Milli takımın son durumunu görmek isteyen futbol tutkunları ise karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçına dair tüm gelişmeler belli oldu…

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Mücadeleye Kadıköy'de bulunan Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz şekilde takip edebilecek.

Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası elemeleri öncesi son durumunu görme fırsatı yakalayacak.

A MİLLİ TAKIM'IN 2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı da belli oldu. Türkiye, turnuvadaki ilk karşılaşmasını Avustralya'ya karşı oynayacak.

14 Haziran 2026
Avustralya - Türkiye (TSİ 07.00)

20 Haziran 2026
Türkiye - Paraguay (TSİ 06.00)

26 Haziran 2026
Türkiye - ABD (TSİ 05.00)

