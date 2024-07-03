TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayında? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı için nefesler tutuldu!

Milli Takımımız Avusturya maçında galibiyet almasının ardından Hollanda-Romanya maçının kazananı Hollanda ile çeyrek finalde mücadele edecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı çeyrek final mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Hollanda çeyrek final maçı detayları