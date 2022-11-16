Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

Türkiye İskoçya maçı için adeta nefesler tutuldu. 20.00'da başlayacak olan heyecan verici karşılaşma öncesi futbolseverler, hazırlık maçının nerede oynanacağını merak ediyor. Bu noktada ise "Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için mücadele edecek olan A Milli Takım bu akşam İskoç ekip karşısında sahaya çıkacak. Peki, Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? İşte merak edilen o detaylar.