Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

Türkiye İskoçya maçının oynanacağı yer merak ediliyor. EURO 2024 öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Kırmızı beyazlı takım, ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda ise "Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Futbolseverler konuyla ilgili detayları merak ediyor. A Milli Takım, bugünkü hazırlık maçının ardından 19 Kasım Cumartesi günü de Çekya ile Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? İşte detaylar.