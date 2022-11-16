Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:30

Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

Türkiye İskoçya maçının oynanacağı yer merak ediliyor. EURO 2024 öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Kırmızı beyazlı takım, ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda ise "Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Futbolseverler konuyla ilgili detayları merak ediyor. A Milli Takım, bugünkü hazırlık maçının ardından 19 Kasım Cumartesi günü de Çekya ile Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? İşte detaylar.

Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

Türkiye İskoçya maçı için adeta nefesler tutuldu. 20.00'da başlayacak olan heyecan verici karşılaşma öncesi futbolseverler, hazırlık maçının nerede oynanacağını merak ediyor. Bu noktada ise "Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için mücadele edecek olan A Milli Takım bu akşam İskoç ekip karşısında sahaya çıkacak. Peki, Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? İşte merak edilen o detaylar.

Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçın yayın kanalı henüz belli olmadı. Canlı yayın kanalı belli olduğunda haberimizdeki yerini alacak.

Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

MİLLİ MAÇ BİLET FİYATLARI

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.

Türkiye İskoçya maçı nerede hangi statta oynanacak? 16 Kasım 2022 Türkiye İskoçya maçı hangi şehirde nerede gerçekleşecek?

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜR

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

SON DAKİKA