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Giriş Tarihi: 09.09.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:24

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı belli oldu

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde bugün İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında ilk mücadelesini Galler karşısında veren ve berabere ayrılan milli takımımız, bugün İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda gövde gösterisi yapacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı!

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı belli oldu

Uluslar Ligi'nde ilk mücadelesinden golsüz beraberlikle dönen milli takımımız, bugün İlanda ile ikinci maçına çıkıyor. Bu karşılaşmada ilk galibiyeti almayı hedefleyen ay-yıldızlılar, İzlanda'yı İzmir'de konuk edecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı belli oldu

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, BUGÜN MÜ?

Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

İzlanda maçının genel bilet satışları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 15.00'te başladı.

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Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı belli oldu

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İzmir, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı belli oldu

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye

9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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