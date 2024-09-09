Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı belli oldu

Uluslar Ligi'nde ilk mücadelesinden golsüz beraberlikle dönen milli takımımız, bugün İlanda ile ikinci maçına çıkıyor. Bu karşılaşmada ilk galibiyeti almayı hedefleyen ay-yıldızlılar, İzlanda'yı İzmir'de konuk edecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı