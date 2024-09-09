Giriş Tarihi: 09.09.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:24
Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı belli oldu
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde bugün İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında ilk mücadelesini Galler karşısında veren ve berabere ayrılan milli takımımız, bugün İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda gövde gösterisi yapacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Uluslar Ligi milli maç saati ve yayın kanalı!