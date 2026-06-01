Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 01.06.2026 13:16
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, Milli Takım'ın elemeler öncesindeki son durumunu gösterecek mücadelenin detayları...