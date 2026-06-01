Haberler Yaşam Türkiye - Kuzey Makedonya maçı şifresiz kanalda! Milli takım hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:25

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, Milli Takım'ın elemeler öncesindeki son durumunu gösterecek mücadelenin detayları...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, önemli bir sınav için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de bulunan Chobani Stadyumu'nda hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Teknik heyetin oyuncuların son durumunu değerlendireceği karşılaşma öncesinde gözler maç programına çevrildi. Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesinin ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
