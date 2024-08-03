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Giriş Tarihi: 03.08.2024 00:49 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:49

TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?

Türkiye'nin Olimpiyat performansı yakından takip ediliyor. Birbirinden başarılı sporcularımız ülkemizi kendi dallarında temsil etmek üzere Paris Olimpiyatları'nda performans sergiliyorlar.Farklı farklı dallarda altın, gümüş ve bronz madalyalar için yarışan yarışmacılarımızın programı araştırılıyor. Peki, Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 3 Ağustos günü kimler,saat kaçta yarışacak? İşte, 3 Ağustos Cumartesi olimpiyat programı...

TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?

2024 Paris Olimpiyatları'nda birbirinden farklı dallarda sporcularımız ülkemizi temsil ediyor. Tüm sporcularımızın altın madalya için ter akıttıkları Paris Olimpiyatları'nın 3 Ağustos programı araştırılıyor. İşte, 3 Ağustos Cumartesi olimpiyat programı...

TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?

3 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI

10.00 Atıcılık - Skeet - Sena Can / Elemeler 1. Tur

10.30 Atıcılık - 25m Tabanca - Şevval İlayda Tarhan - Şimal Yılmaz / Final

11.00 Atletizm - Sırıkla Atlama - Ersu Şaşma / 100m - Kayhan Özer / Seçmeler

20.00 Atletizm - 3 Adıma Atlama - Tuğba Danışmaz / Final

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TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?

20.00 Atletizm - 3 Adıma Atlama - Tuğba Danışmaz / Final

12.00 Bisiklet - Yol - Yol Yarışı Erkekler / Final

16.30 - 21.00 Boks - 60kg - Gizem Özer / Yarı Final

16.30 - 21.00 Boks - 50kg - Buse Naz Çakıroğlu / 66kg - Busenaz Sürmeneli / Çeyrek Final

TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?

9.00 Judo - Karma Takım Elemeler / Yarı Final

17.00 Judo - Karma Takım / Final

15.30 Masa Tenisi - Sibel Altınkaya / Final

TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?

10.30 Okçuluk - Klasik Yay Bireysel Kadınlar - Elif Berra Gökkır / Son 16 Turu

14.00 Okçuluk - Klasik Yay Bireysel Kadınlar - Elif Berra Gökkır Çeyrek Final / Yarı Final / Final

13.00 Yelken - 470 Karma - Deniz Çınar&Lara Nalbantoğlu / 3-4 Yarışlar

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