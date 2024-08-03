TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?

2024 Paris Olimpiyatları'nda birbirinden farklı dallarda sporcularımız ülkemizi temsil ediyor. Tüm sporcularımızın altın madalya için ter akıttıkları Paris Olimpiyatları'nın 3 Ağustos programı araştırılıyor. İşte, 3 Ağustos Cumartesi olimpiyat programı...