Giriş Tarihi: 03.08.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
00:49
TÜRKİYE OLİMPİYAT TAKVİMİ 3 AĞUSTOS: Bugün Paris Olimpiyatları’ndan hangi sporcular, saat kaçta yarışacak?
Türkiye'nin Olimpiyat performansı yakından takip ediliyor. Birbirinden başarılı sporcularımız ülkemizi kendi dallarında temsil etmek üzere Paris Olimpiyatları'nda performans sergiliyorlar.Farklı farklı dallarda altın, gümüş ve bronz madalyalar için yarışan yarışmacılarımızın programı araştırılıyor. Peki, Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 3 Ağustos günü kimler,saat kaçta yarışacak? İşte, 3 Ağustos Cumartesi olimpiyat programı...