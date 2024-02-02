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Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:47
Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!
Taksici Oğuz Erge, yüzünde maske başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı gecenin ayazında üşümesin diye aracına aldı. Aysal ise onu sokak sokak dolaştırdı. Bir süre sonra da ineceğini söyleyip cebinden para çıkarır gibi yaptı. Ancak para değil silah çıkardı. Önünde oturan taksiciye 3 el ateş açtı. Kanlar içinde kalan taksici kurtarılamadı. Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu da inerken çalan cani, "Herkese güvenmeyeceksin" deyip kaçtı. İşte Türkiye'yi sarsan vahşetin detayları