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Haberler Yaşam Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:47

Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!

Taksici Oğuz Erge, yüzünde maske başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı gecenin ayazında üşümesin diye aracına aldı. Aysal ise onu sokak sokak dolaştırdı. Bir süre sonra da ineceğini söyleyip cebinden para çıkarır gibi yaptı. Ancak para değil silah çıkardı. Önünde oturan taksiciye 3 el ateş açtı. Kanlar içinde kalan taksici kurtarılamadı. Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu da inerken çalan cani, "Herkese güvenmeyeceksin" deyip kaçtı. İşte Türkiye'yi sarsan vahşetin detayları

Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!

Türkiye'nin kanını donduran olay 31 Aralık gecesi İzmir'de meydana geldi. Yüzünde maske başında kapüşon bulunan Delil Aysal isimli kişi taksici Oğuz Erge'nin aracına bindi. Aysal, taksiciyi farklı noktalarda gezdirdikten sonra inmek istedi. Taksici Oğuz Erge ise olacaklardan habersiz bir şekilde aracını sağa çekti.

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Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!

Hemen arkasında oturan Delil Aysal ise cebinden para alır gibi yaparak silahını çekti ardından taksi şoförüne 3 el ateş etti. Aracın ön koltuğuna geçen saldırgan Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları da topladıktan sonra izini kaybettirdi.

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Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!

Silah seslerini duyanlar ise evlerinden çıkıp taksinin yanına gitti. Şoförü koltukta yarı baygın bulan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz taksici tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!

Bakan Koca acı olayla ilgili yaptığı açıklamada "Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil operasyon geçirmişti.

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