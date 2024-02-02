Türkiye taksici cinayetini konuşuyor: Oğuz Erge’nin ölümünde korkunç detaylar!

Hemen arkasında oturan Delil Aysal ise cebinden para alır gibi yaparak silahını çekti ardından taksi şoförüne 3 el ateş etti. Aracın ön koltuğuna geçen saldırgan Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları da topladıktan sonra izini kaybettirdi.