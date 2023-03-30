Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1000 madenci alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından TTK 1000 madenci alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda adaylardan yaş, askerlik ve ikamet şartı aranmıştı. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, 1000 Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvuru ekranı ve konu hakkında tüm merak edilenler...