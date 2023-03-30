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Haberler Yaşam Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:51

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1000 madenci alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından TTK 1000 madenci alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda adaylardan yaş, askerlik ve ikamet şartı aranmıştı. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, 1000 Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvuru ekranı ve konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı ne zaman, şartları neler soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TTK personel alımı açıklamasının ardından bir duyuruda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Buna göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1000 madenci alımı yapacak. Müracaat etmek isteyen vatandaşlar ise bu noktada ''Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu 1000 madenci alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjan ve alım yapılacak iller hakkında ayrıntılı bilgiler..

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 1000 MADENCİ ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, madenci alımı bekleyenlere mühjdeli haberi verdi.

Kamuda ve özel sektörde ocaklarda görev yapan 10 bin madencinin deprem bölgesindeki çalışmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye Taş kömürü kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilere olan şükranlarımızı ifade edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2023 TTK 1000 MADENCİ ALIMI NE ZAMAN?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TTK'ya 1000 madenci alınacağını duyurdu.

Bakan Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bir müjde de madencilerimize! Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 1000 vatandaşımızı iş gücüne katıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda daha fazla yerli üretim, daha fazla istihdam.''

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TTK 1000 MADENCİ ALIMI BAŞVURU TARİHLER, ŞARTLARI VE ALIM YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından madenci alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjan bilgisi ve alım yapılacak iller gibi detaylar merak ediliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanı yayınlaması bekleniyor.

Yayınlanacak ilan ile birlikte başvuru özel ve genel şartları, ikamet ve eğitim şartı olup olmadığı belli olacak. Konuyla ilgil iaçıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TTK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

TTK 1000 madenci alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alım için gereken şartlar şu şekildeydi:

İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak.

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