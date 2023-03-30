Türkiye Taşkömürü Kurumu madenci alımı yapacak: Başkan Erdoğan son dakika duyurdu! 2023 TTK 1000 madenci alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

TTK 1000 MADENCİ ALIMI BAŞVURU TARİHLER, ŞARTLARI VE ALIM YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından madenci alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjan bilgisi ve alım yapılacak iller gibi detaylar merak ediliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kısa süre içerisinde madenci alımına ilişkin ilanı yayınlaması bekleniyor.

Yayınlanacak ilan ile birlikte başvuru özel ve genel şartları, ikamet ve eğitim şartı olup olmadığı belli olacak. Konuyla ilgil iaçıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.