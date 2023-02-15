TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?

Türkiye Tek Yürek deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri araştırılıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ili derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için sekiz büyük kanal harekete geçti ve bağış kampanyası düzenledi. Türkiye Tek Yürek ortak yayın kampanyası ile ATV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1, FOX ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağışlar AFAD ve Kızılay'a gönderilecek. Bu noktada maddi destekte bulunmak isteyen vatandaşlar, Türkiye Tek Yürek deprem bağışı kampanyası ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AFAD Türkiye Tek Yürek deprem bağışı nasıl yapılır? İşte, Türkiye Tek Yürek deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri…