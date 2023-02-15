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Haberler Yaşam TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 14:03

TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?

Türkiye Tek Yürek deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri araştırılıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma yol açtı. 10 ili derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için sekiz büyük kanal harekete geçti ve bağış kampanyası düzenledi. Türkiye Tek Yürek ortak yayın kampanyası ile ATV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1, FOX ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağışlar AFAD ve Kızılay'a gönderilecek. Bu noktada maddi destekte bulunmak isteyen vatandaşlar, Türkiye Tek Yürek deprem bağışı kampanyası ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AFAD Türkiye Tek Yürek deprem bağışı nasıl yapılır? İşte, Türkiye Tek Yürek deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri…

TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?

AFAD Türkiye Tek Yürek deprem bağışı nasıl yapılır sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın kampanyası yapılacak. Depremzedelerin yaralarını sarmak için düzenlenen kampanyaya ulusal, bölgesel ve yerel kanallar ile radyo istasyonları da katılım sağlayacak. ATV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8 ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi ve programlarda yer alan isimlerin sunacağı programda toplanacak bağışlar AFAD ve Kızılay'a gidecek. Peki, AFAD Türkiye Tek Yürek deprem bağışı nasıl yapılır, IBAN ve SMS bilgisi nedir? İşte, Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası AFAD SMS IBAN numaraları ve banka bilgileri!

TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. 15 Şubat Çarşamba akşamı (bugün) saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana gelecek.

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TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?

SANAT, İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER YER ALACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan depremzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak.

TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100'ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerle ilgili 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ortak yardım kampanyası yayını gerçekleştirilecek. Söz konusu yardım yayını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

TÜRKİYE TEK YÜREK deprem bağışı kampanyası AFAD IBAN ve SMS bilgileri: AFAD Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası nasıl yapılır?

"Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız."

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Not: EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

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