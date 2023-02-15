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Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası - Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 20:53

Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası - Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası adı altında yarın tüm televizyonlar aynı anda ortak yayına girdi. AFAD ve Kızılay aracılığı ile toplanacak yardımlar depremzedelere bağışlanacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için "Türkiye Tek Yürek" oluyor. Öte yandan bu gecede depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası SMS ve IBAN bilgileri.

Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası - Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?

Türkiye Tek Yürek başlığı altında ortay yardım kampanyası yayını başladı. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılım sağlıyor. "Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" soruları ise depremzedelere maddi destekte bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağışlar AFAD ve Kızılay'a dolayısıyla depremzedelere gidecek.

Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası - Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

ATV CANLI YAYIN

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. 15 Şubat Çarşamba akşamı (bugün) saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana gelecek.

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Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası - Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası - Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?

BAŞKAN ERDOĞAN "TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASINA TELEFONLA BAĞLANDI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız " dedi.

Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası - Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?

Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.

Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım topluyor. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.

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