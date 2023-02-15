Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası adı altında yarın tüm televizyonlar aynı anda ortak yayına girdi. AFAD ve Kızılay aracılığı ile toplanacak yardımlar depremzedelere bağışlanacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için "Türkiye Tek Yürek" oluyor. Öte yandan bu gecede depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası SMS ve IBAN bilgileri.