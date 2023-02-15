Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yardım kampanyası ulusal kanallarda yayımlanacak programla yapılacak. Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin acılarını hafifletmek için Türkiye Tek Yürek ortak yayını yapılacak. Türkiye Tek Yürek Kızılay ve AFAD'a yapılacak yardımla izleyenler depremzedelere destek olabilir. İşte Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN bilgileri