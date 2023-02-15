Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerle ilgili 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ortak yardım kampanyası yayını gerçekleştirilecek. Söz konusu yardım yayını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız."