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Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri
Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:51

Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası yardım kampanyası ulusal kanallarda yayımlanacak programla yapılacak. Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin acılarını hafifletmek için Türkiye Tek Yürek ortak yayını yapılacak. Türkiye Tek Yürek Kızılay ve AFAD'a yapılacak yardımla izleyenler depremzedelere destek olabilir. İşte Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN bilgileri

Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. 15 Şubat Çarşamba (yarın) akşam saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana gelecek.

Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

SANAT, İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER YER ALACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan depremzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek ortak yardım yayınına 100'ü akşın televizyon kanalı ile 300 radyonun katılacağını bildirdi.

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Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

Türkiye Tek Yürek ortak yayını yardım gecesi ile 10 ilimizi şiddetli bir şekilde etkileyen depremin yaraları sarınmak istiyor. Bu akşam yapılacak yayın 100'ü aşkın televizyon kanalında canlı olarak yayımlanacak. İşte Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS yardım bilgileri

Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Not: EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

Türkiye Tek Yürek Kızılay IBAN ve SMS: Türkiye Tek Yürek kampanyası yardım gecesi Kızılay yardım bilgileri

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerle ilgili 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ortak yardım kampanyası yayını gerçekleştirilecek. Söz konusu yardım yayını ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bilinçli ve koca yürekli medyamız ülkemizin zorda bulunduğu her dönemde olduğu gibi aziz milletimizi birleştirecek. Çarşamba günü saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına katılacağını bildiren TV sayısı 100'ü aştı, radyo sayısı da 300'e ulaştı. İyi ki varsınız."

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