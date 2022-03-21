Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez'e ağlıyor!

Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:37

SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez'e ağlıyor!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle AVM'de eski sevgilisi tarafından tüfekle katledilen Yağmur Sönmez cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Gencecik bir kadın daha kan donduran bir cinayete kurban giderken sosyal medyada da hakkında binlerce kişinin paylaşım yaptığı genç kadın araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kan donduran cinayet önceki gün İstanbul Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında Murat Bayırköylü tarafından gerçekleştirildi. Peki, Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte detaylar...