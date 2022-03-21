Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez'e ağlıyor!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:37

SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez'e ağlıyor!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle AVM'de eski sevgilisi tarafından tüfekle katledilen Yağmur Sönmez cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Gencecik bir kadın daha kan donduran bir cinayete kurban giderken sosyal medyada da hakkında binlerce kişinin paylaşım yaptığı genç kadın araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kan donduran cinayet önceki gün İstanbul Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında Murat Bayırköylü tarafından gerçekleştirildi. Peki, Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez’e ağlıyor!

Eczacılık Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Yağmur Sönmez'in eski sevgilisi Murat Bayırköylü tarafından öldürülmesi olayı Türkiye'yi yasa boğdu. Bakırköy'de bir AVM'nin otoparkında tüfekle katledilen genç kız sosyal medyada da çeşitli paylaşımlara konu oluyor. Hal böyleyken "Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Yağmur Sönmez cinayetine dair detaylar...

SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez’e ağlıyor!

Olay, 18 Mart akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralanan Sönmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez’e ağlıyor!

Murat Bayırköylü'nün ise olay yerinde öldüğü tespit edildi. Özel bir üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez’e ağlıyor!

BAKIRKÖY'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında Murat Bayırköylü tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yağmur Sönmez (21), toprağa verildi.

SON DAKİKA: Yağmur Sönmez kimdir, neden ve nasıl öldü, cinayeti nasıl oldu? Türkiye Yağmur Sönmez’e ağlıyor!

Bir alışveriş merkezinde 18 Mart günü cinayete kurban giden Yağmur Sönmez için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki cenazede, Yağmur Sönmez'in ailesi, okul arkadaşları ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. Kılınan öğle namazının ardından cenaze, Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

SON DAKİKA