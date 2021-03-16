Türkiye yeni risk haritası ile güncel son durum 16 Mart 2021: Türkiye Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi!

Türkiye, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs güncel risk haritası 16 Mart da gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, en son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, risk haritası çerçevesinde alınmıştı. Türkiye, vaka sayılarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak dört farklı renk koduna ayrıldı. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu olarak gösterilirken çok yüksek riskli iller kırmızı renk kodu ile sınıflandırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs risk haritasının iki haftada bir güncelleneceğini de açıkladı.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI 16 MART

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, mevcut uygulamaların bir süre daha devam edeceği ve gelişmelerin yakından takip edileceği aktarıldı. Bu doğrultuda, Ankara, İzmir ve İstanbul'un rengi değişti mi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritasında; haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor. Peki, Türkiye'de düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

İşte, güncel koronavirüs risk haritası;