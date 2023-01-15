Haberler Yaşam Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

Giriş Tarihi: 15.01.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 19:56

Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 85 milyona dayandı. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren ve köklü bir medeniyet geçmişine sahip Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin nüfus haritası ilginç bir veriyi gözler önüne serdi. TÜİK, Türkiye'de en çok aslen nereli var? sorusunun cevabını paylaştı. Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu? İşte cevabı...