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Haberler Yaşam Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti
Giriş Tarihi: 15.01.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 19:56

Türkiye'de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 85 milyona dayandı. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren ve köklü bir medeniyet geçmişine sahip Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin nüfus haritası ilginç bir veriyi gözler önüne serdi. TÜİK, Türkiye'de en çok aslen nereli var? sorusunun cevabını paylaştı. Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu? İşte cevabı...

Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

İŞTE TÜİK VERİLERİ! ASLEN EN ÇOK NERELİ VAR?

Türkiye'de aslen en çok nereli var? Kütük bilgilerine göre sıralanırsa en büyük ilimiz hangisi olur? Vatandaşlarımızın ilk tanışmalarında 'Aslen nerelisin?' sorusunu sık sık duyarız. TÜİK verilerine göre Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti. İlk 2 il sizler için büyük sürpriz olabilir! İstanbul, Ankara ve İzmir ise yerlerini kaybediyor.

Bursa, en büyük 10. il olacaktı.

Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

10. BURSA

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Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

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Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

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Türkiye’de en çok aslen nereli var? TÜİK en büyük şehri açıkladı: Nüfus haritası değişti

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