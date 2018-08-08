Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

Giriş Tarihi: 08.08.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 20:32
  • 1
  • 53
'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...
Türkiye'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! Beşparmak Dağları ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın ini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasinda 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.

  • 2
  • 53
'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...
Türkiye'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! Beşparmak Dağları ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 53
'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...
Türkiye'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! Beşparmak Dağları ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

Bir şehrinde de sizi şaşırtacak şeyler olabilir. Şehrin merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında sıralanan ve geleneksel Osmanlı evinin bütün ni bünyesinde taşıyan Amasya evleri bu şehri görmek için iyi bir neden.

  • 4
  • 53
'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...
Türkiye'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! Beşparmak Dağları ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

Likya, Roma ve Bizans uygarlıklarından kalan tarihi yapıları olan Olimpos'ta hem doğal hem gizemli bir tatil geçirebilirsiniz. Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilir, dünyanin en güzel kumsallarından birinde denize girebilirsiniz.

  • 5
  • 53
'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...
Türkiye'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! Beşparmak Dağları ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

Bursa'ya 34 km uzaklıktaki Uluabat Gölü, yapısı itibariyle değişik türden yüzbinlerce su kuşuna beslenme ve barınma olanağı sağlıyor. Su içinde yaşayan canlılar için de zengin bir yapıya sahip gölde 21 çeşit balık bulunuyor.

  • 6
  • 53
'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...
Türkiye'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! Beşparmak Dağları ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

İzmir'in Efes harabeleriyle ünlü Selçuk ilçesinin 8 km. doğusunda üzüm bağları, şeftali bahçeleri ve zeytinliklerle çevrili tarihi bir Rum köyü Şirince. Burada yapılan Şirince evleri de 19. yüzyıl Anadolu mimarisini yansıtıyor.

  • 7
  • 53
'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...
Türkiye'de görülmesi gereken 50 muhteşem yer! Beşparmak Dağları ile ilgili doğru bilinen yanlış ise...

'da yaşıyorsanız yakın yerlere kaçmak istersiniz. İşte; tarihi Polonezköy, iki akarsu arasında kalan şirin mekan Ağva veya 'nın Anadolu yakası girişinde yer alan Anadolu Feneri önerebileceğimiz mekanlar.

BİZE ULAŞIN