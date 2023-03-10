Haberler Yaşam Türkiye'de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:50

Türkiye'de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?

Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı alarm verdi. Gelen bu haberler sonrası vatandaşlar "Şap virüsü neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu hastalık çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığı olarak bilinmektedir. Öte yandan antijenik olarak değişkenlik gösteren viruslardan biridir ve 7 farklı serotipi (A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır. Peki, Şap virüsü neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır? İşte detaylar.