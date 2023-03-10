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Haberler Yaşam Türkiye'de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:50

Türkiye'de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?

Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı alarm verdi. Gelen bu haberler sonrası vatandaşlar "Şap virüsü neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu hastalık çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığı olarak bilinmektedir. Öte yandan antijenik olarak değişkenlik gösteren viruslardan biridir ve 7 farklı serotipi (A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır. Peki, Şap virüsü neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır? İşte detaylar.

Türkiye’de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?

Ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma gibi belirtilerle hayvanlarda kendisini gösteren şap hastalığı gündemdeki yerini aldı. Ülkemizde de farklı illerde yaklaşık iki aydır SAT-2 tipi şap virüsü görülmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinlerini de iptal etti. Peki, Şap virüsü neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır? İşte şap virüsü hakkında detaylar.

Türkiye’de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.

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Türkiye’de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?

ŞAP HASTALIĞININ BELİRTİKLERİ NELERDİR?

Son zamanlarda Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda sık sık görülen şap hastalığının belirtileri şu şekildedir.

*Yüksek ateş
*Donuk ve cansız bakışlar
*Salyalı ve şapırtılı ağız
*Titreme
*Hassas ve ızdıraplı ayaklar
*Ağız, dil ve dudaklarda yaralar
*Ağır vakalarda tırnak düşmesi
*Süt veriminde azalma
*Diş etlerinde hassasiyet
*Buzağılarda ölüm

Türkiye’de ŞAP alarmı! Şap virüsü hastalığı neden olur, hayvandan insana bulaşır mı, nasıl yayılır?

ŞAP HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı insanlarda enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.

ŞAP HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Şap hastalığının etkenine direkt tedavi uygulanmıyor ancak yan etkilerden dolayı oluşan enfeksiyonların tedavisi gerçekleştiriliyor. Ölüm oranı düşük olan şap hastalığında, ağızdaki yaralar için karbonatlı, sodalı su ve sirkeyle ağız içi yıkanıyor.

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