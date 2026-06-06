İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

Dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri olan İstanbul; binlerce yıllık tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi dev medeniyetlerin taht kurduğu, her köşesinden adeta tarih fışkıran devasa bir açık hava müzesi konumunda. Doğu ile Batı'yı, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan bu eşsiz topraklar; göz alıcı sarayları, gökyüzüne uzanan heybetli minareleri, gizemli yeraltı sarnıçları, antik kentleri ve asırlık çarşılarıyla her yıl milyonlarca seyahat tutkununu ağırlıyor.