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Haberler Yaşam İstanbul'da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...
Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:46

İstanbul'da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

Topraklarından medeniyet fışkıran, üç büyük imparatorluğun başkenti İstanbul'un en görkemli 30 tarihi sembolü ilan edildi. Mimar Sinan'ın ses mühendislerine taş çıkaran kalfalık eseri Süleymaniye'den, eski çalışanların itiraflarıyla sarsılan otel odası dehlizleri gibi gizem dolu Yerebatan Sarnıcı'na dair o dev liste açıklandı. İşte hemen yola çıkmanızı sağlayacak o büyüleyici kültür turunun tüm detayları...

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İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

Dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri olan İstanbul; binlerce yıllık tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi dev medeniyetlerin taht kurduğu, her köşesinden adeta tarih fışkıran devasa bir açık hava müzesi konumunda. Doğu ile Batı'yı, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan bu eşsiz topraklar; göz alıcı sarayları, gökyüzüne uzanan heybetli minareleri, gizemli yeraltı sarnıçları, antik kentleri ve asırlık çarşılarıyla her yıl milyonlarca seyahat tutkununu ağırlıyor.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

AYASOFYA CAMİİ

537 yılında açılan ve aynı yerde 3 kez inşa edilen bu şaheser, Bizans mimarisinin zirvesidir. İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen, uzun yıllar müze olarak hizmet verdikten sonra 2020'de yeniden cami statüsü kazanan Ayasofya, dünya tarihinin en önemli sembollerindendir.

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İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ

400 yıl boyunca Osmanlı'nın idari merkezi olan saray, 1478'de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı ve Hz. Musa'nın asası gibi paha biçilemez parçaların yer aldığı Kutsal Emanetler Dairesi sarayın en can alıcı noktasıdır.

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İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

KAPALIÇARŞI

Dünyanın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan bu devasa tarihi merkez; 4.000 dükkanı, 25.000 çalışanıyla esnaf kültürünün kalbidir. Şehrin ruhunu alışveriş yaparak hissetmek için en doğru adrestir.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

MISIR ÇARŞISI

1660 yılında Eminönü'nde inşa edilen bu çarşı; çiçek tohumları, şifalı bitkiler, kuruyemişler ve nefis baharat kokularıyla doludur. Pazar günleri de açık olması büyük bir avantajdır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Mimar Sinan'ın "kalfalık eserim" dediği bu cami, muazzam akustik özellikleriyle ses mühendislerine ilham vermektedir. Bahçesinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın kabirleri yer alır. İçerisi 138 pencere ile aydınlatılmaktadır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

KIZ KULESİ

Üsküdar Salacak açıklarında, geçmişi M.Ö. 24. yıla kadar uzanan efsanevi yapı. Gümrük istasyonundan karantina odasına kadar pek çok amaçla kullanılan kule, gemilere yol gösteren büyüleyici bir fenerdir.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

DOLMABAHÇE SARAYI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşama gözlerini yumduğu, Neo-Barok tarzdaki bu ihtişamlı saray 1855'te tamamlanmıştır. Süslemeleri, devasa tabloları ve görkemli salonlarıyla boğaz kıyısında parıldamaktadır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

YEREBATAN SARNICI

Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından sarayın su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan 100 bin ton kapasiteli devasa sütun ormanı. Dan Brown'un Cehennem kitabına da konu olmuştur.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

BEYLERBEYİ SARAYI

Sultan Abdülaziz tarafından yazlık saray ve devlet konuk evi olarak yaptırılan 24 odalı ahşap ve altın işleme şaheseridir. İçerisinde Mermer, Sarı ve Ahır Köşk gibi yapılar da yer alır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

GALATA KULESİ

528 yılında Bizans İmparatoru tarafından inşa ettirilen ve Hezarfen Ahmed Çelebi'nin kanat takıp uçtuğu o efsanevi kule. Ceneviz ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşır, muazzam bir panorama sunar.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

SULTANAHMET CAMİİ

İç mekandaki mavi İznik çinileriyle dünyaca ünlüdür. Tam kapasite doluyken bile herkesin imamı duyabileceği kusursuz bir mimariye sahiptir.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

FENER RUM ERKEK LİSESİ

Fransa'dan getirilen kırmızı tuğlalarıyla "Avrupa'nın 5. büyük kalesi" heybetindedir.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

YILDIZ SARAYI

II. Abdülhamit döneminde ana saray olarak kullanılan, koruluk içindeki köşkler bütünüdür. Osmanlı'dan kalma tarihi bir saray tiyatrosunu barındırır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

YEDİKULE ZİNDANLARI

Türkiye'nin en eski açık hava müzelerindendir. Aslında Bizans'ta kralları karşılamak için yapılan altın kapıdır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

ADİLE SULTAN KASRI

Validebağ Korusu'nda yer alan ünlü Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği yerdir. İçerisindeki sınıf, müze olarak ziyaretçilerini nostaljik bir tura çıkarır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

ORTAKÖY CAMİİ

Boğaziçi'nin en güzel noktasına Neo-Barok tarzda inşa edilmiş olan cami, yüksek kubbesi ve mermer işçiliğiyle kartpostalları süsler.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

ÇIRAĞAN SARAYI

1910'da büyük bir yangın geçiren ve titizlikle restore edilen bu Osmanlı sarayı, günümüzde dünyaca ünlü lüks bir otel konseptiyle boğazın kıyısında hizmet vermektedir.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

EYÜP SULTAN CAMİİ VE TÜRBESİ

İslam dünyası için çok önemli bir merkezdir. İstanbul'un fethi sırasında şehit düşen Eyüp El-Ensari'nin mezarının bulunduğu bu kutsal alan, her yıl milyonlarca kişiyi ağırlar.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

RUMELİ HİSARI

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında İstanbul'un fethinden hemen önce, boğazın kontrolünü sağlamak amacıyla en dar noktaya, yıldırım hızıyla inşa ettirilmiştir. Üç büyük kuleden oluşur.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

ANADOLU HİSARI

Yıldırım Bayezid tarafından 1394-1395 yıllarında Rumeli Hisarı'nın tam karşısına inşa ettirilmiştir. Kaledeki en dikkat çekici yapı 'Güzelce Kulesi'dir.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

GÜLHANE PARKI

Osmanlı'da saray bahçesi olarak kullanılan, 1839'da Tanzimat Fermanı'nın okunduğu tarihi ve doğası büyüleyici olan devasa yeşil alandır. Topkapı Sarayı'nın hemen yanındadır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

KÜÇÜKSU KASRI

Beykoz'da, Sultan Abdülmecid tarafından mermer süslemelerle inşa ettirilen, boğaza nazır muazzam bir terası ve bahçesinde keyifli bir kafesi olan zarif devlet kasrıdır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

BOZDOĞAN KEMERİ

Fatih'te bulunan, 16. yüzyılda Kanuni döneminde şehrin su ihtiyacı için entegre edilen, yaklaşık 970 metre uzunluğunda devasa bir Roma-Osmanlı mühendislik harikasıdır.

İstanbul’da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...

HAYDARPAŞA GARI

1908'de Alman mimarlarca Neo-Klasik tarzda inşa edilen, yüksek kuleleri ve peronlarıyla İstanbul Anadolu Yakası'nın en ikonik, nostaljik simge yapısıdır.

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