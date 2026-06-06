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İstanbul'da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...
Giriş Tarihi: 06.06.2026 13:46
İstanbul'da Zaman Tüneli! Kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyecek 30 efsanevi tarihi yer...
Topraklarından medeniyet fışkıran, üç büyük imparatorluğun başkenti İstanbul'un en görkemli 30 tarihi sembolü ilan edildi. Mimar Sinan'ın ses mühendislerine taş çıkaran kalfalık eseri Süleymaniye'den, eski çalışanların itiraflarıyla sarsılan otel odası dehlizleri gibi gizem dolu Yerebatan Sarnıcı'na dair o dev liste açıklandı. İşte hemen yola çıkmanızı sağlayacak o büyüleyici kültür turunun tüm detayları...