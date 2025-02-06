TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?

TENDÜREK DAĞI

Ağrı ve Van illeri arasında bulunan bir stratovolkandır. Son olarak 1855 yılında gaz ve kül püskürtmüştür. 1993'ten beri, yanardağın magma boşluğu çökmektedir, bu da yanardağın bir durgunluk aşamasına girdiği anlamına gelmektedir.