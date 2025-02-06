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TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
14:14
TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?
Santorini adasındaki sismik hareketlilik, Ege Denizi'nde art arda depremlere neden oluyor. Bölgede 600'ün üzerinde deprem meydana geldi. Adadaki volkanın patlaması durumunda ise tsunami, deprem, iklim değişiklikleri gibi problemler yaşanabilir. Vatandaşlar bu olayın üstünde Türkiye'deki yanardağların sayısını merak ediyor. Peki, Kaç tane aktif yanardağ var, hangileri aktif? İşte Türkiye'deki yanardağların listesi…