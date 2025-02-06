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Haberler Yaşam TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:14

TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?

Santorini adasındaki sismik hareketlilik, Ege Denizi'nde art arda depremlere neden oluyor. Bölgede 600'ün üzerinde deprem meydana geldi. Adadaki volkanın patlaması durumunda ise tsunami, deprem, iklim değişiklikleri gibi problemler yaşanabilir. Vatandaşlar bu olayın üstünde Türkiye'deki yanardağların sayısını merak ediyor. Peki, Kaç tane aktif yanardağ var, hangileri aktif? İşte Türkiye'deki yanardağların listesi

TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?

Ülkemizde hem aktif hem de sönmüş pek çok yanardağ bulunmaktadır. Bunlar özellikle Doğu Anadolu bölgesi ve güney kısımlarda yer almaktadır. İşte Türkiye'deki yanardağların listesi;

TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?

TÜRKİYE'DEKİ VOLKANİK DAĞLAR NELERDİR?

Dünya genelinde 1400'den fazla yanardağ bulunmaktadır. Türkiye'de ise aktif olarak kabul edilen 10 tane yanardağı bulunmaktadır. İşte o yanardağlar;

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TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?

HASANDAĞI

Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde yer alan Hasan Yanardağı'nın Büyük Hasan ve Küçük Hasan Dağı olmak üzere iki büyük krateri bulunmaktadır.

Bölgedeki son hareketlilik, 2021 yılında yapılan incelemeler sonucunda görülmüştür. 2021'de yapılan incelemeler sonucunda magma düzeyinde yükselmeler tespit edildi.

TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?

TENDÜREK DAĞI

Ağrı ve Van illeri arasında bulunan bir stratovolkandır. Son olarak 1855 yılında gaz ve kül püskürtmüştür. 1993'ten beri, yanardağın magma boşluğu çökmektedir, bu da yanardağın bir durgunluk aşamasına girdiği anlamına gelmektedir.

TÜRKİYE’DEKİ YANARDAĞLARIN LİSTESİ: Kaç tane yanardağ var, hangileri aktif?

AĞRI DAĞI

Dağın yüzde 65'lik kısmı Iğdır ilinde, kalan yüzde 35'lik kesim ise Ağrı ili sınırları içerisinde yer almaktadır. 4000 metreye kadar bazalt, daha sonraki yükseklikte andezit lavlarından oluşarak volkanik bir dağ özellikleri gösterir.

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