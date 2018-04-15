Türkiye'nin en büyük tünellerinden biri Eğribel Geçidi'ne yapılıyor

Çift tüp inşaatı olarak devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldığı bilgisini veren Sarıfakıoğulları, "Sol tüp tünelde ışığı görmeye 50 metre kaldı. Günde yaklaşık 9 metre kazı çalışması yapılıyor, bu şekilde düşündüğümüzde bir hafta veya 10 gün içerisinde ışığı görmüş olacağız" dedi.