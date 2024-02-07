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Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:00
Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı son verilere göre, Türkiye'de 81 ilde toplam 922 ilçe bulunuyor. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 5 bin 564 kişi ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi olurken Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesinin Konya'da olduğu belirlendi.