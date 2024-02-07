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Haberler Yaşam Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:00

Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı son verilere göre, Türkiye'de 81 ilde toplam 922 ilçe bulunuyor. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 5 bin 564 kişi ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi olurken Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesinin Konya'da olduğu belirlendi.

Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerine göre, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 922 ilçe buluuyor.

Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...

Türkiye'de 750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı ise 235 oldu.

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Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...

183 ilçenin nüfusu 10 bin kişinin altında kaydedildi.

Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...

TÜRKİYE'NİN EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇESİ

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1854 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi olarak belirlendi.

Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi belli oldu! Nüfusu sadece birkaç mahalle kadar...

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 107 kişiyle en düşük nüfuslu ikinci ilçe oldu.

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