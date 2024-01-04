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Haberler Yaşam Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:23

Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!

Sinop'taki bir çay ocağında siyaset tartışmak, küfür etmek ve uyumak yasakladı. "İyi bir şey yaptım" diyen dükkan sahibi, yaşadıkları ilginç bir olayı ise şöyle anlattı "Bir müşterimizi uyuyor zannettik aslında uyumuyormuş kalp krizi geçirip vefat etmiş…"

İHA
Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!

Sinop'ta çay ocağı işleten Barış Taş, dükkanının duvarına bir kağıt astı. O kağıtta "Bu işletmede din dil ırk siyaset tartışmak uyumak küfür etmek yasak" yazılıydı.

Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!

İşletme sahibi Barış Taş, kuralları koyma gerekçelerini şöyle açıkladı: "Biz toplum olarak biraz tez canlıyız. Aynı fikirde olsak bile çatışmamız mümkün. Siyaset konusunda olsun başka konularda olsun bunu engellemek için böyle bir yöntem uyguladım.

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Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!

Din konusuna gelince buraya onlarca insan geliyor, hangi kişinin hangi dinden, hangi mezhepten olduğunu bilmiyoruz. Sohbet esnasından ağızdan çıkabilecek herhangi bir yanlış kelime burada münakaşaya sebebiyet verebilir, onun önüne geçmek istedim.

Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!

Küfür zaten caiz olmayan bir şey ve burası umuma açık bir yer. Burası bir pasaj, buraya genç kızlar geliyor ve aile geliyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir yazı yazmak gereği duydum…"

Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!

Uyuduğunu zannettikleri bir müşterisinin kalp krizi geçirerek öldüğünü de söyleyen Taş, bir daha benzer bir durum yaşamak istemediği için listeye uyumayı da eklemiş. Taş, "Uyumak derseniz daha önce yaşamış olduğum bir olaydan dolayı bunu yazdık.

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