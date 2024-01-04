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Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:23
Türkiye’nin en ilginç çay ocağı: Uyuyor sandık meğerse ölmüş! Bunları yapmak yasak!
Sinop'taki bir çay ocağında siyaset tartışmak, küfür etmek ve uyumak yasakladı. "İyi bir şey yaptım" diyen dükkan sahibi, yaşadıkları ilginç bir olayı ise şöyle anlattı "Bir müşterimizi uyuyor zannettik aslında uyumuyormuş kalp krizi geçirip vefat etmiş…"