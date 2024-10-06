Giriş Tarihi: 06.10.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
12:40
Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…
Forbes tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye'nin en yaşanabilir illeri açıklandı. Yapılan açıklamada sıralama belirlenirken, 'Şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği' belirtildi. İlk sıradaki şehrimiz ise pek çok kişiyi şaşırttı. Peki, sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...