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Giriş Tarihi: 06.10.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 12:40

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…

Forbes tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye'nin en yaşanabilir illeri açıklandı. Yapılan açıklamada sıralama belirlenirken, 'Şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği' belirtildi. İlk sıradaki şehrimiz ise pek çok kişiyi şaşırttı. Peki, sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…

Ünlü ekonomi dergisi Forbes Türkiye'nin en yaşanabilir illerini açıkladı. Liste hazırlanırken pek çok farklı parametrenin dikkate alındığını belirten derginin ilk sıraya koyduğu il ise pek çok kişiyi şaşırttı. İşte Forbes'in hazırladığı listeye göre Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri;

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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