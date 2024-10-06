Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesi açıklandı! İlk sırayı kimse beklemiyordu…

Ünlü ekonomi dergisi Forbes Türkiye'nin en yaşanabilir illerini açıkladı. Liste hazırlanırken pek çok farklı parametrenin dikkate alındığını belirten derginin ilk sıraya koyduğu il ise pek çok kişiyi şaşırttı. İşte Forbes'in hazırladığı listeye göre Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri;