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Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu
Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
14:50
Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu
Forbes tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin en yaşanabilir illeri' listesinde ilk sıradaki şehrimiz şaşırttı. Liste belirlenirken, 'Şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği' belirtildi. Peki, size göre Türkiye'nin en yaşanabilir ili hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi