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Haberler Yaşam Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu
Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:50

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu

Forbes tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin en yaşanabilir illeri' listesinde ilk sıradaki şehrimiz şaşırttı. Liste belirlenirken, 'Şehirlerin yaşamak ve çalışmak için en iyi olmasına özen gösterildiği' belirtildi. Peki, size göre Türkiye'nin en yaşanabilir ili hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes Türkiye'de en yaşanabilir şehirleri listesini yayınladı. Paylaşılan listede ilk sıradaki şehir pek çok kişiyi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi…

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini listesini duyurdular! İlk sıra herkese sürpriz oldu

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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