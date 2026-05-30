Haberler Yaşam Türkiye’nin lezzet şampiyonları belli oldu! Listenin zirvesindeki 5 şehir dikkat çekti…
Giriş Tarihi: 30.05.2026 13:50

Türkiye’nin lezzet şampiyonları belli oldu! Listenin zirvesindeki 5 şehir dikkat çekti…

Türkiye, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasının yanı sıra eşsiz mutfak değerleriyle de dünya gastronomisinde özel bir yere sahip. Coğrafi işaret tescili alan lezzetler ise yalnızca sofraları süslemekle kalmıyor, ait oldukları şehirlerin kültürünü ve geleneklerini de geleceğe taşıyor. İşte listeye damga vuran o iller…

İşte Türkiye'nin tescilli lezzet haritasında gastronomi dünyasının zirvesine oturan, UNESCO tescilli ve coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkan o 5 büyüleyici şehir:

1. GAZİANTEP: GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ

Listenin zirvesinde, 2015 yılında UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep yer alıyor. Antep mutfağı, 500'e yakın yemek çeşidiyle sadece bir şehir mutfağı değil, adeta bir akademi niteliğinde.

Tescilli Yıldızlar: Antep Baklavası (AB tescilli ilk ürünümüz), Antep Fıstığı, Beyran Çorbası ve Katmer.

Neden Zirvede? Baharatın, etin ve hamur işinin muazzam dengesi. Gaziantep'te yemek yemek bir ihtiyaçtan ziyade, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bir ritüeldir.

2. HATAY: MEDENİYETLERİN SOFRASI

Onlarca farklı kültürün yüzyıllardır barış içinde yaşadığı Hatay, bu hoşgörüyü sofralarına da yansıtmış durumda. 2017'de UNESCO tescilini alan Hatay, özellikle mezeleri ve tatlılarıyla dünya literatüründe.

Tescilli Yıldızlar: Antakya Künefesi, Kağıt Kebabı, Humus ve Zahter.

Neden Zirvede? Ortadoğu ve Anadolu mutfağının kesişim noktası olması. Hatay mutfağında her lokma, binlerce yıllık bir hikaye anlatır.

3. AFYONKARAHİSAR: ANADOLU'NUN LEZZET KAVŞAĞI

Yolların kesiştiği noktada yer alan Afyonkarahisar, 2019 yılında UNESCO Gastronomi Şehri ünvanını alarak başarısını taçlandırdı. Et ve süt ürünlerindeki kalitesiyle Türkiye'nin en güçlü yerel üreticilerinden biridir.

Tescilli Yıldızlar: Afyon Kaymağı, Afyon Sucuğu, Afyon Lokumu ve Keşkek.

Neden Zirvede? Hammaddenin doğallığı. Manda sütünden üretilen kaymağı ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan sucuğu, şehri bir lezzet durağı haline getiriyor.

4. ŞANLIURFA: BAHARAT VE ATEŞİN DANSI

"Peygamberler Şehri" Şanlıurfa, mutfağında acıyı ve baharatı en sanatsal şekilde kullanan şehirlerden biri. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan bu topraklar, mutfak kültüründe de oldukça köklü.

Tescilli Yıldızlar: Urfa Eşkili Köftesi, Şanlıurfa Çiğ Köftesi, Ciğer Kebabı ve İsot.

Neden Zirvede? Geleneksel "Sıra Geceleri" kültürüyle birleşen sunum zenginliği. Urfa mutfağı, sabır ve el emeğinin en yoğun hissedildiği yerdir.

5. KAYSERİ: MANTININ VE PASTIRMANIN ANAVATANI

Listenin beşinci sırasında, Anadolu'nun ticaret merkezi Kayseri bulunuyor. Selçuklu ve Osmanlı mutfağından süzülüp gelen tarifler, bugün modern gastronominin en sevilen duraklarından biri.

Tescilli Yıldızlar: Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu ve 40 tanesi bir kaşığa sığan meşhur Kayseri Mantısı.

Neden Zirvede? Kurutulmuş et sanatındaki (pastırma) ustalığı ve hamur işlerindeki inanılmaz çeşitliliği sayesinde.

TASTE ATLAS SIRALAMASININ ZİRVESİNE OTURMUŞ TATLIMIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünya mutfaklarını mercek altına alan Taste Atlas, yılın en iyi tatlılarını bir kez daha belirledi. Lezzet rekabetinin üst düzeye çıktığı listede sürpriz sonuçlar dikkat çekti. Birbirinden iddialı tatlıların yer aldığı sıralamada Türkiye, güçlü bir performans sergiledi. Anadolu'nun köklü tarifleri, dünya mutfakları arasında öne çıkarak büyük beğeni topladı.

Uluslararası değerlendirmede tam 5 Türk tatlısı listeye girmeyi başararak adından söz ettirdi. İşte gastronomi otoritelerinin konuştuğu o tatlı şöleni…

50. Makroud el louse- CEZAYİR

49. Turrón de Doña Pepa- PERU

48. Yiaourti me meli- YUNANİSTAN

47. Chomchom- BANGLADEŞ

46. Papanași- ROMANYA

45. Sfenj- FAS

44. Nonnevot- HOLLANDA

43. Marcinek- POLONYA

42. Gelato alla nocciola- İTALYA

41. Valašskı frgál- ÇEK CUMHURİYETİ

40. Bask cheesecake- İSPANYA

39. Klepon- EDNONEZYA

SON DAKİKA