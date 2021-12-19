Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:31

Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?

Türksat 5B uydusu bugün ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. Bugün uzaya gönderilen milli uydumuz, Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir sorularıyla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özelliklerine ilişkin açıklama yaptığı uydu sayesinde uydu kapsama alanımızın daha da genişleyeceği bildirildi. Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar? İşte merak edilenlerin yanıtı ile yeni uydumuzun özellikleri.

Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?

Ülkemizin 8'inci uydusu olan Türksat 5B bugün sabah saatlerinde ABD'den fırlatılarak uzaydaki yolculuğuna başladı. Bu tarihi olaya tanıklık eden pek çok vatandaş, Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar soruları da bu uydu hakkında araştırılanların başında yer alıyor. İşte, Türkiye'nin uydu kapasitesini 15 kattan fazla arttıran uydunun özellikleri ve merak edilenlerin yanıtı.

Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?

TÜRKSAT 5B UYDUSU NEDİR?

Uzayda uydu sahibi olan 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı Türksat 5B'nin hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükseldi. 5B'nin devreye alınmasıyla Türkiye'nin veri iletişim kapasitesi 15 kat arttı. Türksat 5B uydusu Ortadoğu'nun tamamı Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek. Türksat 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?

TÜRKSAT 5B UZAYA GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5B'nin uzaya gönderildiği dakikalarda yaptığı paylaşımda " Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak TÜRKSAT 5B 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?

TÜRKSAT 5B ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olan Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kilovat güç kapasitesi sahip bulunuyor. Ayrıca uydu, yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. 42 derece doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak.

Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması da temin edilecek. Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla beraber Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak. Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak.

Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?

TÜRKSAT 5B UYDUSU NE İŞE YARAR?

Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

SON DAKİKA