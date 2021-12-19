Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri nelerdir? Bugün uzaya fırlatılan Türksat 5B ne işe yarar?

TÜRKSAT 5B ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olan Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kilovat güç kapasitesi sahip bulunuyor. Ayrıca uydu, yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. 42 derece doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak.

Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması da temin edilecek. Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla beraber Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak. Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak.