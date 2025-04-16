Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI YAPILACAK FABRİKALAR VE KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği şeker fabrikaları ve alım sayıları şu şekilde:
Ağrı Şeker Fabrikası'na 73
Ankara Şeker Fabrikası'na 196
Burdur Şeker Fabrikası'na 130
Elazığ Şeker Fabrikası'na 45
Erciş Şeker Fabrikası'na 79
Ereğli Şeker Fabrikası'na 158
Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148
Ilgın Şeker Fabrikası'na 132
Kars Şeker Fabrikası'na 56
Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101
Malatya Şeker Fabrikası'na 83
Susurluk Şeker Fabrikası'na 121
Uşak Şeker Fabrikası'na 115
Yozgat Şeker Fabrikası'na 129
Şeker Enstitüsü'ne 20
Ankara Makine'ye 16
Eskişehir Makine'ye 31
Turhal Makine'ye 11
Afyon İmalat'a 13
EMAF'a 28 işçi alımı yapılacak.