Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) çeşitli illerde i1685 daimi işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 1685 işçi alımına dair detaylar netleşti. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup adaylar noter huzurunda yapılan kura çekimiyle adaylar belirlenecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı