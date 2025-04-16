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Haberler Yaşam Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:30

Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), farklı illerde görevlendirilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların ardından kura çekimi noter eşliğinde gerçekleştirilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru süreci, şartlar, pozisyon dağılımı ve alım yapılacak iller netlik kazandı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller belli oldu mu?

Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) çeşitli illerde i1685 daimi işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 1685 işçi alımına dair detaylar netleşti. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup adaylar noter huzurunda yapılan kura çekimiyle adaylar belirlenecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı

Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere 1685 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkşeker, 100. yılında ülkemiz genelinde 1685 kişiye kalıcı istihdam imkânı sunuyor. Bu adımın milletimize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu personel alımı için başvurular, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.

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Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI YAPILACAK FABRİKALAR VE KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği şeker fabrikaları ve alım sayıları şu şekilde:

Ağrı Şeker Fabrikası'na 73

Ankara Şeker Fabrikası'na 196

Burdur Şeker Fabrikası'na 130

Elazığ Şeker Fabrikası'na 45

Erciş Şeker Fabrikası'na 79

Ereğli Şeker Fabrikası'na 158

Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148

Ilgın Şeker Fabrikası'na 132

Kars Şeker Fabrikası'na 56

Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101

Malatya Şeker Fabrikası'na 83

Susurluk Şeker Fabrikası'na 121

Uşak Şeker Fabrikası'na 115

Yozgat Şeker Fabrikası'na 129

Şeker Enstitüsü'ne 20

Ankara Makine'ye 16

Eskişehir Makine'ye 31

Turhal Makine'ye 11

Afyon İmalat'a 13

EMAF'a 28 işçi alımı yapılacak.

Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14 Nisan 2025-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

KPSS'siz sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımda adaylar farklı illerdeki şeker fabrikalarına ve Türkşeker merkezlerinde görevlendirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru ekranı! 2025 Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları açıklandı mı?

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.